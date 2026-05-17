Giro radical en el Manchester City: Pep se queda y Bernardo Silva puede seguirle ante las dudas del Barça

Lo sucedido en el Manchester City en las últimas horas es difícil de explicar. Hace solo unos días, todo el mundo daba por descontado que la etapa de Pep Guardiola en el Manchester City había llegado a su fin. El técnico de Santpedor tiene contrato en vigor hasta 2027, pero los rumores cada vez más extendidos apuntaban a que no cumpliría una década al frente del conjunto inglés. Tras varias temporadas plagadas de incertidumbre, esta vez sí, había llegado el momento del punto y final.

En las distintas comparecencias ante los medios, Guardiola ha optado por dar la callada por respuesta cada vez que se le cuestionaba respecto a su futuro. E incluso, en las contadas ocasiones que se pronunciaba, lo ha hecho para alimentar aún más las dudas. La lista de candidatos a ocupar su vacante en el banquillo ya figura repleta de aspirantes.

La marcha de Pep Guardiola no era el único adiós sonado en la presente temporada del Manchester City. Otro ilustre en el vestuario, Bernardo Silva, consideraba que había llegado el momento de abandonar el club y la Premier en busca de nuevos horizontes. En su caso, con comunicado incluido, el futbolista portugués ya se ha despedido del club y la afición en las últimas semanas.

El factor Barça

Pero a menudo las cosas no son como parecen y mucho menos como se desean. A priori, Pep paraba para descansar tras un periplo exhausto en la Premier League. En el caso de Bernardo, el luso finiquitaba su contrato para dar paso a un cierre dorado a su dilatada y exitosa carrera en el club de sus sueños: el Barça.

Guardiola anhelaba completar su ciclo con una campaña dorada. Ayer alzó la FA Cup frente al Chelsea, pero la Premier League está a un paso del Arsenal y el Real Madrid se interpuso en la Champions. Mientras, el internacional portugués esperaba paciente a que su agente, Jorge Mendes, convenciera a Deco y Flick que el luso, a sus 31 años, tiene calidad y fuerzas más que suficientes para oxigenar el ataque del Barça como mínimo en las dos próximas temporadas.

Desde el entorno del Manchester City se advierte que en las últimas horas algo ha cambiado y tanto Pep Guardiola como Bernardo Silva se encuentran inmersos en una profunda reflexión que podría alterar los planes diseñados hace algunas semanas.

De hecho, ahora se apunta a que Pep Guardiola sí se vería con fuerzas suficientes para seguir al frente del City y cumplir el contrato que le vincula hasta 2027. El técnico no habría quedado satisfecho con el desarrollo de la actual temporada y considera que tiene a su alcance plantilla más que suficiente para firmar mejores resultados en la campaña 26-27.

¿Y Bernardo Silva?

En el caso de Bernardo Silva se dan dos circunstancias especiales. La primera, y más importante: el Barça aún no ha perfilado el diseño de la plantilla de la próxima temporada y Deco no está en condiciones de asegurar a Jorge Mendes que su representado tiene un hueco reservado con un contrato acorde a su status.

La Juventus espera paciente con una jugosa propuesta de tres años, pero Bernardo Silva estaba convencido que la próxima temporada sería un azulgrana más bajo la dirección de Hansi Flick. Hoy por hoy, no está nada claro. El Barça va sobrado en su posición y la reconfiguración del ataque exige otras apuestas prioritarias. A él todavía le toca aguardar.

Con el Barça en compás de espera, el internacional luso ha realizado las primeras entrevistas donde ha mostrado el deseo por resolver el futuro antes del inicio del Mundial previsto para el 11 de junio. Además, ha reiterado en todo momento que ha sido Pep Guardiola el técnico que más le ha marcado a lo largo de su carrera.

Pues bien, también desde el entorno del City se asegura que Pep Guardiola no solo habría comentado su deseo de cumplir el contrato vigente sino que, además, le gustaría hacerlo junto a Bernardo Silva. O lo que es lo mismo, el técnico es partidario de negociar una renovación inesperada con el futbolista portugués.

Nada está claro. Pep habría recapacitado y Bernardo Silva podría seguir idéntico camino. La temporada apura sus últimos días y ambos protagonistas siguen sin definir de manera oficial donde estarán una vez haya finalizado la Premier. Con las puertas del Barça, de momento, cerradas para Bernardo y el City echando el cierre a una campaña en la que no ha cubierto todos sus objetivos, las dudas asaltan a dos de los grandes protagonistas del club citizen.