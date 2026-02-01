Giro inesperado de guion con Andrés Cuenca

El mercado es, muchas veces absolutamente impredecible. Andrés Cuenca lo tenía practicamente hecho con el Como italiano hasta hace unos días. Faltaban “flecos”. Incluso el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano había cantado un ‘deal sealed’ (acuerdo cerrado) en su cuenta de ‘X’.

Suele ser un acto casi equiparable a la oficialidad en los tiempos que corren (quizás demasiado precipitados y acelerados, sí). De hecho, cuando vimos al central de Adamuz (Córdoba) ejercitarse con el Sporting de Gijón ya dábamos por hecho que el anuncio del traspaso al Como y la cesión inmediata al club asturiano era cuestión de horas.

DÍAS SIN ANUNCIOS

Pero es verdad que transcurrían un par de días y ni Barça, ni Sporting ni Como movían ficha. Y lo cierto es que puede haber un giro inesperado de guion. El club azulgrana se habría movido para no perder al andaluz y habría aprovechado esa confusión y ahora la cosa podría apuntar, según fuentes de la entidad barcelonista, a que Cuenca renovaría hasta 2027 su contrato y sería el Barça quien cediera al Sporting al chico. Nada sellado aún y veremos cómo acaba el serial.

Cuenca, en Mareo / Juan Plaza

La parte de la cesión es segura, puesto que Andrés se ejercita ya desde hace unos días en Mareo. Pese a que el central todavía no ha sido incluido en la lista de convocados para el partido de esta semana contra el Eibar en Ipurua. Cuenca es un refuerzo esperadísimo en Gijón.

A LA ESPERA DE LA OFICIALIDAD

Como decíamos, todavía no hay nada cerrado ni oficial pero ahora estaría cerca de eso, de alcanzar un acuerdo para renovar podría ser oficial proximamente y salir a préstamo, pero en propiedad de un Barça que se aseguraría que no se marche gratis cuando termine su contrato el próximo 30 de junio.

Cuenca, a su llegada al aeropuerto de Asturias. / MARA VILLAMUZA

Eso no significaría que lo del Como estuviera muerto. Se mantendría la vía de un posible traspaso, pero sería ya para el próximo verano (si no hay más cambios en este guion inesperado). Este incluiría, como se dijo en su momento, un porcentaje de una futura venta para el Barça. Pero eso ya se andará. Por ahora, evolucionará en Segunda A con el Sporting, un salto importante de dos categorías para este futbolista que todavía está en etapa juvenil. Y veremos cómo se finiquita el culebrón.