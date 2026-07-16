Giro inesperado en el 'caso Cardoso Varela': el Barça pierde una de sus opciones de futuro

El futuro de Cardoso Varela ha dado un giro inesperado. La joven promesa portuguesa, uno de los extremos con mayor proyección de Europa y durante meses relacionado con el FC Barcelona, abandonará el Dinamo de Zagreb para regresar al FC Porto, el club del que salió envuelto en una enorme polémica el año pasado.

Según ha avanzado el diario croata Sportske Novosti y han confirmado posteriormente los principales medios deportivos portugueses, el extremo de 17 años firmará de nuevo con el conjunto luso en una operación sin coste de traspaso. El Dinamo de Zagreb conservará el 50% de una futura venta, mientras que el Porto dispondrá de una opción para comprar ese porcentaje más adelante. El movimiento supone un cambio radical respecto al escenario que manejaba el Barça hace apenas unos meses.

El plan de Deco cambia por completo

La dirección deportiva blaugrana siguió muy de cerca la evolución del internacional portugués desde que abandonó la cantera del Porto. Deco llegó incluso a desplazarse junto a João Amaral para reunirse con los representantes del futbolista y el Barça alcanzó un acuerdo preferencial con el Dinamo de Zagreb que contemplaba una opción de compra cercana a los cinco millones de euros, además de un importante paquete de variables que podía elevar la operación hasta los 25 millones.

El plan del club blaugrana pasaba por seguir monitorizando el crecimiento del extremo en Croacia antes de decidir si ejecutaba esa opción durante los próximos mercados. Sin embargo, el regreso de Cardoso Varela al Porto modifica completamente ese escenario y deja sin recorrido el acuerdo que el Barça mantenía con el conjunto croata.

Cardoso Varela jugando contra el Betis en la Europa League / ANTONIO BAT / EFE

Un caso marcado por la polémica

La historia de Cardoso Varela ha estado rodeada de controversia desde que decidió abandonar el Porto sin firmar su primer contrato profesional. El joven extremo salió inicialmente hacia un modesto club de la cuarta división croata antes de incorporarse al Dinamo de Zagreb, una maniobra que provocó la indignación del conjunto portugués.

Su presidente, André Villas-Boas, llegó incluso a denunciar públicamente la operación, cuestionó el papel de la agencia que representaba al futbolista y señaló directamente al Barça por el interés mostrado en una operación que el Porto consideraba irregular.

Cambio de representante y salida del Dinamo

El extremo había sido apartado del primer equipo del Dinamo de Zagreb y llevaba más de un mes jugando con el filial tras mostrar su deseo de abandonar el club. A ello se sumó el cambio de representación después de romper su relación con Andy Bara para pasar a estar asesorado por Pini Zahavi, uno de los agentes más influyentes del fútbol europeo.

Ese cambio aceleró unas negociaciones que ya están prácticamente cerradas y que devolverán al futbolista al Porto apenas un año después de una salida que parecía haber roto definitivamente cualquier vínculo entre ambas partes.