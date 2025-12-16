Giro de guion con Ter Stegen, aunque sin despejar todas las dudas

Hansi Flick ha enseñado sus cartas y son buenas noticias para Ter Stegen. El meta alemán está en el once del Barça para medirse al Guadalajara en la Copa y su futuro se aclara un poco. Antes del encuentro había tres escenarios posibles: que Joan siguiera en la portería, que fuera Szczesny el escogido o que se apostara por Ter Stegen. La primera opción fue descartada por el mismo Flick en la rueda de prensa previa al encuentro, que ya avisó que Joan descansaría hoy.

El técnico alemán también parecía dejar entrever que Szczesny sería el titular cuando dijo "es un jugador muy importante en el vestuario y en el campo". El técnico también destacó que el polaco fue clave la temporada pasada para lograr el triplete y que este curso, durante la lesión de menisco de Joan, había dado estabilidad al equipo. Todos los caminos apuntaban a Tek.

Flick ya había reiterado que Joan era su número 1, pero lo que deja entrever la alineación ante el Guadalajara es que, a día de hoy, Ter Stegen es el número dos. Hay que recordar también que el alemán ha estado parado durante cuatro meses y que desde su regreso no ha disputado ni un minuto. Alinear al alemán es apostar por un portero sin ritmo, pero al mismo tiempo la Copa es la competición más propicia para recuperar sensaciones.

Además, también es una forma del Barça de ponerlo en el escaparate. Finalmente ha sido así y la duda ahora es ver si es el motivo es para ponerlo en el escapatare o para que sea el número dos a medio plazo. Hasta ahora, todos los mensajes del alemán estos meses a través de las redes han sido de compromiso con el Barça.

Una postura coherente con lo que dijo este mismo verano cuando siempre fue contundente: la llegada de Joan no cambiaba su idea de seguir. Ni siquiera la propuesta de renovación del club a Tek inmutó al alemán, que compitió con Alemanya la Nations y de regreso a Barcelona comunicó unos problemas en la espalda que acabaron con el quirófano. El 3 de mayo fue la última vez que Ter Stegen fue titular con el Barça ante el Valladolid. Hoy repetirá en la Copa ante el Guadalajara en un partido trampa.