Giro de guion con Noah Darvich: el ex del Barça, a punto de encontrar nuevo equipo

Noah Darvich es uno de las grandes perlas del fútbol alemán. Su fichaje por el FC Barcelona en agosto de 2023 supuso todo un 'boom' pero, a la hora de la verdad, el centrocampista de Friburgo no está acabando de explotar. El club azulgrana le vendió al Stuttgart el pasado verano e incluso perdió dinero con la operación. Lo compró por 2,5 millones de euros y lo traspasó por menos de 1 kilo, aunque se reservó un derecho de tanteo y un tanto por ciento de una futura venta. En su nuevo club tampoco ha dado todavía el salto como se esperaba y como tiene contrato hasta 2029, se ha optado por una salida que apunta a ser inminente. Eso sí, como cedido, por lo que el Barça, al menos de momento, no verá nada.

Noah Darvich vuelve a dar muestras de su clase con Alemania / Twitter

Jugará cedido en el SV Elversberg

La revista Kicker ha anticipado el que sería el nuevo destino de Noah Darvich. A pesar de que en las últimas semanas se estaba especulando con equipos más potentes de la Bundesliga, finalmente se habría decantado por un recién ascendido. Estamos hablando del SV Elversberg, un modesto club de una localidad de apenas 13.000 habitantes que jugará en la máxima categoría del fútbol germano por primera vez en su historia. Hace solo cinco años jugaba en la cuarta división y ha protagonizado una de las historias más destacadas del fútbol alemán, con tres ascensos en tiempo récord.

Los aficionados del Elversberg celebran su ascenso a la Bundesliga tras el partido ante el Preussen Muenster / RONALD WITTEK / EFE

La decisión de Darvich y del Stuttgart de recalar en el Elversberg respinde a la necesidad del futbolista de tener minutos en la élite y poder demostrar su calidad de una vez por todas. El de Friburgo solo tiene 19 años, pero lleva desde 2023, cuando llegó al Barça, en el primer plano y otra temporada prácticamente sin oportunidades sería negativa para su futuro.

Decisión meditada

Darvich apenas ha jugado con el primer equipo del Stuttgart esta campaña, aunque sí lo ha hecho y con buenas apariciones en el filial, que milita en la Tercera Liga (10 goles y 6 asistencias en 29 partidos). Con los 'grandes', solo una convocatoria en la segunda jornada de la Bundesliga y ni un solo minuto oficial disputado.

El Stuttgart espera que con este préstamo, Noah Darvich pueda foguearse y regresar ya como un futbolista más hecho que responda a todas las expectativas creadas. Han sido varios los equipos que se han asociado al exazulgrana durante estos últimos meses. Uno de ellos el conjunto de su tierra, el Friburgo, que disputó esta temporada la final de la Europa League (la perdió contra el Aston Villa) y disputará la próxima Conference League. También han sonado Werder Bremen, Wolfsburgo (descendió a Bundesliga 2) o el Hertha de Berlín, que no ha logrado ascender.