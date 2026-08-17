Giro en el futuro de Marc Casadó

Marc Casadó debe ser el siguiente en abandonar el Barça tras el acelerón que quiere dar la dirección deportiva con el objetivo de colocar a todos los futbolistas descartados y hacer caja para tener límite salarial suficiente de cara a la inscripción de jugadores. Casadó apuntaba hacia Arabia Saudí en una operación que interesaba al Barça a nivel económico por el montante del traspaso, pero el periodist Fabrizio Romano asegura que esta vía es incierta y que el escenario de futuro de Casadó apunta seguramente a Europa. El canterano blaugrana acepta irse, pero quiere elegir destino y parece que la aventura en Arabia Saudí no le hace demasiada gracia.

Casadó, que acabó enfadado cuando Flick le comunicó que no iría más a los partidos amistosos y que se ha ido ejercitando con el grupo de futbolistas descartados para evitar lesiones, priorizaba una salida hacia un destino en el que pudiera tener protagonismo y en el que el entrenador creyera en él. Quiere competir al máximo nivel por lo que priorizará seguir en el mercado europeo, atento a alguna buena oportunidad.

Su agente, Jorge Mendes, lleva semanas moviendo el mercado. Hay varios clubs de la Premier interesados y también se especuló con el Milan de Ruben Amorim aunque las negociaciones no han avanzado. El Barça quiere un mínimo de 30 millones de euros y en Arabia Saudí se aseguraban esta cantidad, pero ahora las puertas estarían cerradas.

El Al Hilal y el Al Ahli se habían interesado en su fichaje hace unas semanas y Casadó lo llegó a evaluar, pero ahora está por la labor de seguir en Europa aunque el montante del traspaso sea claramente inferior. El Barça, con todo lo que lleva ingresado en los últimos días, ya no tiene tanta urgencia de venta. A Casadó podían haberlo traspasado ya en el mes de junio para cuadrar números pero el Barça consideró que la ofertas eran demasiado bajas y paralizó su salida. A poco menos de 15 días para cerrar el mercado, ahora llega ya el momento de tomar una decisión sobre su futuro y su marcha puede ser ya inminente.