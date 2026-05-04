El giro final que acerca a Rashford al once del clásico

Marcus Rashford (28 años, Manchester) sigue siendo un misterio que se resiste a definirse en el Barça. Pocos jugadores de la plantilla generan un debate tan estimulante en el barcelonismo.

El último talento en pasar por el club que no encajaba en ningún molde fue Dembélé. Y, como ocurría con el francés, Rashford también oscila entre momentos brillantes y otros frustrantes que animan la conversación.

El inglés es un verso libre; a veces parece jugar un partido paralelo al del equipo, pero su aportación está siendo decisiva esta temporada.

Los números son contundentes —14 goles y 12 asistencias— y aún tienen más valor en un jugador cedido que no ha sido un fijo en las alineaciones.

En pleno debate sobre su futuro, Rashford ha jugado algunos de sus mejores minutos en los dos últimos encuentros. Y lo ha hecho —confirmando de nuevo su perfil indescifrable— en un contexto insospechado: como extremo derecho y saliendo desde el banquillo.

El último giro de Marcus

De Rashford se ha escrito que no está acostumbrado a ser un revulsivo y que rinde mejor en la banda izquierda. Pero ante Getafe (gol al contragolpe) y Osasuna (asistencia a Lewandowski) brilló como extremo derecho.

Dos partidos muy exigentes fuera de casa y dos actuaciones convincentes. Dos acciones, además, que explican sus mejores virtudes: la velocidad y un golpeo que asegura cifras a final de temporada.

Curiosamente, estas actuaciones llegan en un momento en el que podría haber bajado los brazos. Primero, porque, a pesar de que Raphinha ha estado más de un mes de baja, ha sido suplente. Y segundo, porque el relato del club sobre su futuro ha cambiado: de asegurar su continuidad se ha pasado a la duda.

Rashford, números de impacto / Dani Barbeito / SPO

Rashford ha visto cómo Flick daba continuidad a Fermín en la banda izquierda y apostaba por Roony en la derecha. El primero ha sido la cara, mientras que el sueco no ha logrado aprovechar la baja de Lamine.

Osasuna - FC Barcelona | El gol de Lewandowski

Rashford, en la fórmula de los cuatro mediocampistas de Flick

El rendimiento de Bardghji y las últimas actuaciones de Rashford invitan a pensar que el inglés podría ser titular en el clásico del domingo (21.00 horas). Desde la lesión de Lamine, Flick ha ido consolidando una propuesta con cuatro centrocampistas: Gavi, Pedri, Olmo y Fermín. El resultado ha sido un Barça con más control, pero también con menos profundidad.

Rashford ha tenido un papel clave saliendo desde el banquillo y le ha dado ese desequilibrio que necesitaba el equipo en la segunda parte.

Y esa será la gran decisión de Flick: apostar desde el primer minuto por el inglés en un clásico que puede valer una Liga o mantener su papel de revulsivo.

Getafe CF - FC Barcelona I El gol de Marcus Rashford / LALIGA

Rashford salió mal parado de la vuelta ante el Atlético en la Champions, donde no tuvo impacto al entrar al campo, pero desde entonces está en clara línea ascendente.

A pesar de que sigue siendo inconstante en el trabajo defensivo, su golpeo marca diferencias, ya sea como asistente o goleador.

Lo sabe Flick, que valora su aportación, pero, de momento, el United no baja de los 30 millones y su sueldo es demasiado alto para un suplente. El caso Rashford sigue abierto.