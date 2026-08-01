Giro en el caso Cancelo: el jugador y el Al Hilal se pronuncian

El caso Joao Cancelo ha dado un vuelco en cuestión de horas. Después de que en Arabia Saudí se apuntase a un posible conflicto entre el lateral portugués y el Al Hilal por su ausencia en la concentración de pretemporada en Austria, el propio club saudí ha salido al paso de las informaciones para desmentir cualquier episodio de rebeldía y confirmar que todo estaba pactado.

Según informa el diario saudí Al-Midan Al-Riyadi, fuentes del Al Hilal aseguran que la ausencia de Cancelo fue acordada previamente con la entidad y que el futbolista contaba con autorización para no incorporarse junto al resto de la plantilla. De esta forma, el club niega que el portugués haya incumplido sus obligaciones o que se esté planteando abrir un expediente disciplinario.

Joao Cancelo se abraza a Hansi Flick en la celebración por la Liga / EFE/Andreu Dalmau

La misma fuente explica que el Al Hilal notificó a todos sus internacionales las fechas de incorporación mediante comunicaciones oficiales enviadas por correo electrónico, siguiendo el procedimiento habitual. En el caso concreto de Cancelo, la decisión de retrasar su llegada estaba acordada entre ambas partes.

Así, el club saudí desmiente los rumores que habían surgido durante las últimas horas sobre una supuesta ausencia injustificada del futbolista. "Los rumores que circulan sobre su ausencia sin previo aviso son falsos", aseguran las fuentes consultadas por el citado medio.

El comentario de Cancelo de Instagram / Instagram

Por su parte, el propio Joao Cancelo también se ha encargado de desmentir las informaciones de una posible multa. El futbolista utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un comentario en una publicación que hablaba del caso, escribiendo dos emojis que negaban la información.

El foco continúa estando en el fichaje del portugués por el FC Barcelona. De hecho, según el medio saudí, la dirección deportiva del Al Hilal trabaja intensamente para cerrar la salida del portugués y las conversaciones con el club azulgrana siguen abiertas con el objetivo de alcanzar un acuerdo lo antes posible.

El Barça mantiene intacta su confianza en incorporar a Cancelo. Hansi Flick considera prioritaria la llegada del internacional portugués, que ya dejó un gran rendimiento durante su última etapa como cedido y que está llamado a reforzar el lateral izquierdo de la plantilla.

Olmo y Cancelo, durante el partido ante el Atlético de Madrid / Valentí Enrich / SPO

Las negociaciones se centran ahora en encontrar una fórmula satisfactoria para todas las partes. A Cancelo todavía le resta un año de contrato con el Al Hilal y uno de los aspectos más delicados pasa por resolver las condiciones económicas de su salida. En este sentido, es importante resaltar las últimas informaciones, que evidencian que no existe conflicto entre el Al Hilal y Cancelo y el desenlace de la operación continúa dependiendo exclusivamente de que ambos clubes terminen de cerrar los últimos detalles del traspaso.