Giráldez sueña con asaltar el Spotify Camp Nou: "No hay mejor escenario para revertir la situación"

El FC Barcelona buscará dar un paso definitivo hacia el título de liga este miércoles a las 21:30 horas cuando reciba al RC Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou. El equipo azulgrana, sólido líder del campeonato a falta de tan solo siete jornadas, se enfrenta a un conjunto gallego que atraviesa un bache de resultados tras su reciente eliminación europea a manos del Friburgo (1-6 en el global) y la derrota contra el Oviedo en Balaídos.

Claudio Giraldez (D) consuela a Iago Aspas, tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa ant el Friburgo. / RONALD WITTEK / EFE

En la previa del encuentro, Claudio Giráldez ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación. El técnico celeste viaja a la capital catalana con la firme intención de usar este trascendental choque como trampolín anímico para los suyos y mantener vivo su sueño de entrar en Europa.

"Hay que estar perfectos"

Giráldez no ha escatimado en respeto hacia el conjunto culé, asumiendo la enorme exigencia que supone intentar arrebatarle puntos al líder indiscutible de LaLiga. "Intentaremos ser los primeros en ganar en el Spotify Camp Nou. Tenemos que estar perfectos en defensa y apretarles en ataque, porque si no, te hacen daño ellos", advirtió el entrenador, consciente del nivel de excelencia que exige el equipo azulgrana.

Lamine chuta a puerta ante el Celta de Vigo / Valentí Enrich / SPO

Lejos de achicarse, el técnico ve la visita al feudo barcelonista como la oportunidad ideal para reaccionar: "Es un escenario motivante. En el momento que pisemos el césped, olvidaremos lo pasado, para bien y para mal. Es complicado imaginar un mejor escenario para revertir la situación". Giráldez asume que puntuar ante el Barça es sumamente complicado, pero tiene claro que la grandeza del rival y del estadio es el mejor aliciente posible para sus jugadores.

En búsqueda de la ansiada victoria

Enfocado en la dinámica de su plantilla tras el bache de las últimas dos semanas, el entrenador de O Porriño se mostró convencido de que dar la campanada lo cambiaría todo: "Una victoria nos va a desbloquear". El objetivo del Celta es quitarse la presión y recuperar su identidad sobre el césped. "Deseo que podamos volver a jugar de una manera libre y alegre", explicó.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, y Óscar Mingueza, del Celta, durante el partido de la jornada 15 de Liga que disputan el Real Madrid y el Celta de vigo en el estadio Bernabéu de Madrid. / Chema Moya / EFE

Además, Giráldez lanzó un aviso para demostrar que no vienen de paseo, recordando que su equipo ya sabe asaltar grandes plazas esta misma temporada, haciendo referencia a su triunfo previo en el Santiago Bernabéu: "Hemos hecho buenos partidos en grandes escenarios".

El Barça se encontrará este miércoles con un rival herido pero liberado de presión, que saldrá sin complejos y con la motivación extra que siempre supone intentar tumbar al líder. Los azulgranas deberán imponer su autoridad y fiabilidad habitual desde el pitido inicial para apagar cualquier atisbo de "desbloqueo" gallego, con el objetivo de asegurar tres puntos de oro y acercar un poco más el ansiado alirón liguero.