Giráldez: "No somos robots..."

Trayectoria inmaculada del FC Barcelona en la presente Champions femenina. El cuadro de Jonatan Giráldez ha superado a un Eintracht de Frankfurt que ha vuelto a mostrarse rocoso y difícil de batir.

Las germanas jugaban el encuentro sabedoras de que tenían que ganar sí o sí para seguir con opciones de clasificarse en la última jornada de la fase de grupos. Pero el cuadro de Giráldez ha solventado la papeleta y sigue con pleno de triunfos.

"No somos robots. No ha sido nuestro mejor partido, a nivel de ataque sobre todo. No hemos hecho lo que debíamos hacer para generar más y evitar situaciones de pérdida. Creo que defensivamente hemos estado muy bien. Cuando vienes con esta resaca de Supercopa y de muchos partidos, es importante mantener esa intensidad defensiva. Es una victoria merecida, porque hemos sido superiores, y sobre todo importante que esté en casa frente a la afición", ha analizado el técnico del FC Barcelona.

DESCANSO Y MEJORA EN LA SEGUNDA MITAD

Respecto al calendario y al descanso, 'Jona' asegura que "contra el Madrid pudimos dar descanso a algunas jugadoras y después del partido contra el Levante hemos tenido cinco días. Ahora sabemos que competimos en tres días. El tramo que ahora viene es importante. Tenemos muchas jugadoras y no hay excusas en lo físico. Vamos a entrenar bien para afrontar lo que viene".

"El tramo inicial de la segunda parte ha sido mejor que la primera en ocasiones. Ha sido un tramo bueno y quería dar continuidad con estas ocasiones. También cosas que quería probar en cuanto a posiciones. Cuando ya estás clasificada o estás ganando, te sirve para ir probando cosas por lo que viene", ha matizado Giráldez.

HANSEN Y GUIJARRO, SATISFECHAS

Además del técnico gallego, en zona mixta ha salido una de las goleadoras de la noche, Caroline Graham Hansen. La noruega ha comentado que "el Eintracht estaba fuera pero queríamos ganar el partido igualmente pese a saber que ya éramos primeras. Ha sido un buen momento para tener un partido complicado así".

Por su lado, Patri Guijarro también ha valorado el triunfo y la primera plaza: "Aunque parezca fácil todo esto es muy difícil. Asegurar el primer puesto un año más. El Eintracht está fuera y es una pena porque es un gran equipo".

"La Champions tiene otro ritmo. El Levante es un gran equipo, pero en Champions el ritmo se nota. Será difícil nos toque lo que nos toque en cuartos".