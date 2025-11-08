Giráldez: "El Barça hace lo mismo que el año pasado"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, señaló este sábado que su equipo necesitará hacer “un partido perfecto” para alargar su racha de victorias ante el FC Barcelona. “Sabemos la dificultad de jugar contra el Barça en cualquier momento de la temporada. Ojalá hagamos un partido igual de completo como el del jueves y, aun así, contra el Barça va a ser complejo. Tendremos que estar perfectos y minimizar mucho al rival”, indicó en rueda de prensa.

Preguntado por las dudas del conjunto azulgrana a nivel defensivo, Giráldez fue contundente: “Cuando no ganan, se les critica, y cuando sí, es espectacular su entramado defensivo”. “Evidentemente, asumen muchos riesgos, pero hacen lo mismo que el año pasado, con matices, jugadores distintos y alguna baja que les quita energía en situaciones de press”, añadió.

El técnico celeste asume que “muchas veces” los jugadores de primera línea caerán “en fuera de juego” por esa propuesta defensiva del Barcelona, por eso es un choque para que entren en acción los de segunda línea.

“El año pasado, por momentos, lo hicimos muy bien”, recordó Giráldez, que desconfía del mal momento del conjunto dirigido por Flick: “Te pueden hacer daño en cualquiera de esas alturas y en transición, con mucha velocidad cuando tienen espacios. Es un equipo completísimo”.

Restó importancia a las bajas de Pedri y Rapinha porque sus sustitutos “también son de primer nivel mundial”, y dijo que sería un error pensar que frenando a Lamine Yamal ya está todo el trabajo hecho. “Cualquier jugador con talento nos condiciona. En la manera de jugar del Barça, Lamine es muy protagonista en cualquier zona del juego y tenemos que hacer ajustes para defenderlo de manera individual y colectiva, pero si nos centramos solo en él, te hacen daño otros”, avisó.

Giráldez no comparte la opinión de Flick de que el Celta llega mejor a este partido: “Lo veremos mañana. Sabemos de su potencial, un talento imposible de igualar. Supongo que Flick se referirá a resultados o sensaciones de los últimos partidos y ojalá tenga razón”.

“La cabeza tira mucho y estamos disfrutando de resultados que no habíamos conseguido antes. El Barcelona también es una motivación y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido. El equipo está enérgico, vamos a ser valientes”, concluyó.