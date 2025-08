Los otros 'cracks' de la gira asiática

El Barça ha jugado hasta el momento dos partidos en la gira asiática, ante el Vissel Kobe y el FC Seoul. Desde la grada del Noevir Stadium, en Japón, y en el Estadio Mundialista, en Seúl, vieron el partido muchos aficionados blaugrana y algunos de ellos muy especiales: los padres de los futbolistas.

Los familiares de Fermín, Pedri y Gavi, en Seúl / VALENTÍ ENRICH

No todos, pero sí unos cuantos que no han querido perderse las andaduras de sus hijos en tierras asiáticas. Los padres de Pedri, Fermín Lopez, el hermano de Balde, Gavi, Gerard Martín, la madre de Lamine Yamal y su marido, junto a su hijo Keyne, el hermano del '10', estuvieron hospedados en el hotel Portopia Kobe y lo están ahora en el Four Seasons hasta que este lunes 4 de agosto viajen a Daegu, donde jugarán el tercer y último encuentro de la gira antes de regresar a Barcelona.

Los futbolistas han tenido un par de días libres para ir a dar una vuelta o hacer turismo, pero los padres enviados especiales han tenido algo más de tiempo y lo han aprovechado bien. En Japón, Kobe no daba para mucho, aunque alguna visita hubo. En Corea del Sur, en cambio, sí que hubo alguna visita de esas obligadas.

Invasión blaugrana en la frontera con Corea del Norte

El club fue quien organizó, con el presidente, Joan Laporta a la cabeza, una excursión a la Zona Desmilitarizada (DMZ) en la frontera que separa Corea del Norte de Corea del Sur. Se trata de una franja de cuatro kilómetros de ancho que separa ambos países.

En este zona se descubrieron túneles construidos por Kim Jong-Un para, supuestamente, invadir a sus hermanos del sur. El Tercer Túnel de Agresión es uno de los más conocidos y se puede visitar, que es lo que hicieron los López, Páez, Ebana y compañía. El 'tour' fue organizado de forma impecable por el Barça.

Lo cierto es que, pese al calor y la humedad, que obliga a estar poco en la calle, todos los familiares se lo están pasando en grande y disfrutando de una gira que, además, que es lo más importante, está sirviendo para que sus hijos se pongan en forma antes de iniciar este mes la competición oficial con el arranque de la Liga.