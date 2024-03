Gira con clásico en Nueva Jersey

Todavía no se conocen las fechas ni los jugadores que podrán participar en ella, pero lo que es seguro es que el FC Barcelona volverá el próximo verano a Estados Unidos para realizar su ya clásica gira de pretemporada. La disputa de la Eurocopa, que acaba el 14 de julio, así como la Copa América, que lo hará un día después, provocan estas dudas, pero que el Barça irá de gira a territorio americano en busca de ingresos es seguro.

El diario 'As' ha explicado que volverá a haber clásico en Estados Unidos y que en esta ocasión se jugaría en el estadio MetLife de Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Nueva York. Este estadio ha sido el elegido por la FIFA para albergar la final del Mundial del 2026 y es el hogar de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Según ha podido saber 'Sport', la empresa que organiza las giras del Barça todavía no ha comunicado al club este extremo, pero todo apunta a que así será.

Lo que sí es ya seguro es que habrá clásico. Será el cuarto que se dispute en territorio estadounidense tras los jugados en Miami (2017), Las Vegas (2022) y Dallas (2023). Los tres acabaron con triunfo azulgrana. Y posiblemente no será el último, pues empresas como Legends y Sixth Street, que participan en la organización de las giras, tienen una estrecha relación con Barça y Real Madrid.

El MetLife Stadium será la sede de la final del Mundial 2026 / @MetLifeStadium

Los dos clubes, además, ven en este partido una buena fuente de ingresos, aunque quizá el de este año no tenga la cotización de los anteriores por no poderlo jugar algunas de las estrellas. Se debe tener en cuenta que a la Eurocopa y la Copa América se sumarán los Juegos Olímpicos de París, que se celebran entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

La intención del Barça es jugar el clásico y un par de partidos más y, como ya hiciese el pasado año, establecerse en una ciudad y viajar allí donde deba jugar. Es una forma de mejorar la recuperación de los futbolistas. Teniendo en cuenta que el clásico apunta a jugarse en Nueva Jersey, lo normal es que este año la gira transcurra por la Costa Este.