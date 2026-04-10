La gira asiática del Barça 2025 se judicializa en Corea del Sur

La gira asiática del FC Barcelona de 2025 ha dado un nuevo giro, esta vez en los tribunales de Corea del Sur. La organización cívica surcoreana 'Seomin Saengsaeng Daechaek Wiwonhoe' presentó el pasado lunes 6 de abril de 2026 una denuncia ante la Policía Metropolitana de Seúl contra el presidente de la Asociación de Fútbol de Corea, Chung Mong-gyu, el vicepresidente ejecutivo, Lee Yong-soo, y otros responsables del organismo por la gestión del expediente vinculado a la “2025 FC Barcelona Asia Tour”. La información fue avanzada por el diario coreano NewDaily el 7 de abril.

Dro, en el Daegu FC - FC Barcelona de la gira asiática / Valentí Enrich

El eje de la denuncia está en el sistema de garantías exigido para autorizar la celebración del evento. Según la información publicada por NewDaily, la federación habría reclamado a la promotora un depósito en efectivo equivalente a aproximadamente el 30% de la previsión de ingresos por taquilla, una cantidad que la propia noticia sitúa en torno a los 5.000 millones de wones (2,87 millones de euros). Los denunciantes sostienen que, si ese dinero no se abonaba por adelantado, la aprobación del amistoso podía quedar bloqueada, y consideran que se trató de una exigencia desproporcionada que acabó perjudicando la operación.

El Barça fue víctima colateral

La empresa situada en el centro de la polémica es D-DRIVE, promotora coreana directamente vinculada a la gira del Barça en Asia. El propio club blaugrana anunció oficialmente el 16 de junio de 2025 que “The Blaugrana Tour, Asia Edition, by Philips Ambilight TV” estaba organizada y promovida por D-DRIVE, con promoción conjunta con YASUDA Group para la cita de Japón. En esa misma comunicación, el Barça detalló que la gira incluía amistosos ante Vissel Kobe el 27 de julio, FC Seoul el 31 de julio y Daegu FC el 4 de agosto.

Joan Laporta, junto a Seul Ham, CEO de D-Drive / FCB

Dentro de ese entramado aparece también Seul Ham, un nombre importante para entender el caso. La noticia de NewDaily no la sitúa entre los denunciados, pero sí la menciona expresamente como parte afectada, al asegurar que los perjuicios derivados del depósito alcanzaron no solo a D-DRIVE, sino también a la propia Seul Ham. El artículo añade que las consecuencias habrían afectado tanto a la empresa como a su entorno personal, extremo que forma parte del contenido de la denuncia.

La relación de Seul Ham con la gira del Barça no es tangencial. En julio de 2025, la ejecutiva se presentaba así: “Me llamo Seul Ham y soy la directora general y promotora oficial de la gira asiática del FC Barcelona 2025, en representación de D-DRIVE”. Aquella declaración la colocó ya entonces como una de las caras visibles de la operación y ayuda ahora a entender por qué su nombre vuelve a emerger en la derivada judicial abierta en Corea del Sur.

Habrá que ver el recorrido de la denuncia porque, según explica este medio coreano, la propia Asociación de Fútbol de Corea del Sur sí contempla en su normativa un mecanismo de depósito previo para partidos y competiciones con venta de entradas. En el reglamento, la KFA establece que puede imponer antes de la aprobación un depósito equivalente al 30% de la previsión de ingresos por taquilla, con posibilidad incluso de elevarlo según el tamaño y el riesgo del evento. También especifica que ese dinero debe devolverse una vez presentada la documentación posterior al partido y que no devenga intereses.

Lewandowski abraza a Bardghji durante el amistoso ante el Vissel Kobe / Valentí Enrich / SPO

Por eso, la controversia no reside tanto en si ese depósito existía o no dentro del marco normativo federativo, sino en cómo se aplicó en el caso concreto de la gira del Barça. Ahí es donde los denunciantes sostienen que la federación actuó de manera abusiva, dificultando la viabilidad del negocio e imponiendo una carga económica incompatible con una gestión razonable del evento. NewDaily recoge incluso que, según la denuncia, la forma de proceder de la KFA habría terminado dañando el desarrollo de la 2025 FC Barcelona Asia Tour, algo que, de forma indirecta y sin ningún tipo de responsabilidad, acabó afectando al Barça.