Giménez analiza el duelo ante el Barça: "Es un partido que pasa por la cabeza"

El Atlético llega al Spotify Camp Nou con una idea fija en la mente para intentar alcanzar al FC Barcelona en la clasificación. El equipo de Simeone está dispuesto a llevar el partido al territorio de los duelos, de la concentración y del sufrimiento. José María Giménez, uno de los jefes del vestuario rojiblanco, lo explicó así en la previa ante los medios del club antes de visitar al conjunto azulgrana este martes.

“Ellos van a querer proponer, nosotros vamos a estar fuertes para tratar de opacar su ataque. Tenemos que tener consideración con las bandas que tienen jugadores desequilibrantes. Tenemos que ser fuertes en los duelos; quedó clarísimo que lo hacemos bien. Es un partido que pasa por la cabeza”.

La frase resume el guion que persigue el Atlético: controlar las orillas ante un Barça que vive mucho de sus extremos y mediapuntas, minimizar las situaciones de uno contra uno y hacer del encuentro una batalla de concentración, más que de impulso.

Los jugadores del Atlético celebran el segundo gol de Sorloth ante el Oviedo / EFE

Giménez echa la vista atrás hacia un momento que ha marcado el ánimo del grupo: su gol ante el Inter de Milán en la última jugada de la fase de liga de la Champions, un cabezazo que selló la victoria ante el subcampeón de Europa en el Metropolitano: “Como se dio el último partido fue algo magnífico. Son los goles más bonitos de hacer, pero no es el gol, es el trabajo que hay detrás. Ver compañeros que entran y dejan la vida. Un cúmulo de cosas que te hacen llegar al resultado”.

El discurso de Giménez no se queda en lo táctico. El uruguayo pone el foco en lo que está pasando puertas adentro del vestuario, donde la competencia por el puesto ha subido decibelios, pero sin romper el ambiente: “Juegue quien juegue, lo están haciendo muy bien. Y está teniendo el apoyo que está atrás esperando su turno. La competencia que hay interna es muy buena, muy sana. Se nota un grupo que prioriza el bienestar del grupo para que los resultados lleguen. El camino es ese”.

Giménez fue el héroe de la jornada para los colchoneros / AP

El central también deja claro que el equipo no se engaña: el Barça tendrá sus fases de dominio, y la primera misión será resistir sin encajar para que la calidad de arriba haga el resto. “Tenemos claro que con el equipo que tenemos y defendiendo bien y evitando que nos hagan goles vamos a tener oportunidades. Hay muchos buenos jugadores. Todos tenemos hambre; no creo que haya otra forma de que lleguen las cosas buenas que no sea el trabajo. A la suerte hay que acompañarla”.

El Atlético de Madrid quiere seguir con su gran racha en Liga que le ha hecho llegar a los puestos más altos de la tabla y Giménez sabe que el partido pasa por trabajar duro e intentar sacar al Barça de su zona de confort.