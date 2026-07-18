Gil Marín estalla contra los arbitrajes: "Es sonrojante que Real Madrid y Barça se quejen cuando son los principales beneficiados"

Miguel Ángel Gil Marín dejó numerosos titulares durante la extensa entrevista concedida a los medios oficiales del Atlético de Madrid. Además de cerrar de forma contundente la puerta a la salida de Julián Álvarez rumbo al Barça y de cargar duramente contra Joan Laporta, el consejero delegado rojiblanco también quiso pronunciarse sobre el debate arbitral, lanzando un mensaje muy crítico contra el sistema y contra las constantes protestas de FC Barcelona y Real Madrid.

En un momento en el que el arbitraje español continúa en el centro del debate, Gil Marín aseguró que le resulta "sonrojante" que los dos grandes del fútbol español mantengan un discurso de persecución cuando, a su juicio, son precisamente los equipos más favorecidos.

No se muerde la lengua

El dirigente rojiblanco fue especialmente contundente al valorar las críticas arbitrales que llegan desde Madrid y Barcelona: "No deja de ser sonrojante que dos clubes que permanentemente, por la presión que ejercen directamente los medios o las herramientas que tienen para ejercer presión, se quejen de los arbitrajes cuando son los principales beneficiados".

Gil Marín aseguró además que el Atlético no piensa adoptar una postura pasiva ante esta situación: "Nosotros hemos dejado claro que no nos vamos a callar. Vamos a seguir protestando con ironía o de manera seria, pero no nos vamos a callar porque nos parece completamente lamentable lo que están haciendo estos dos grandes clubes".

Miguel Ángel Gil Marín durante la entrevista / Atlético de Madrid

Simeone ya se pronunció

No es la primera vez que desde el Atlético de Madrid se pronuncian en esta línea. El pasado mes de abril, Diego Pablo Simeone ya respondió con ironía cuando fue preguntado por las quejas arbitrales del Barça tras enfrentarse al club colchonero en los cuartos de final de la Champions League.

El técnico rojiblanco evitó entrar de lleno en la polémica, aunque dejó una frase que generó mucho debate: "Vivimos en Madrid y estamos muy acostumbrados a esas situaciones. Creo que es fácil de entender. Posteriormente, al ser preguntado directamente por la presión que ejerce el Real Madrid sobre el colectivo arbitral, matizó que no se estaba quejando, sino que simplemente constataba una realidad que, a su juicio, forma parte del día a día del fútbol español.

Orgullo por el crecimiento del Atlético

Más allá de la polémica arbitral, Gil Marín aprovechó la entrevista para reivindicar el crecimiento institucional del Atlético de Madrid en los últimos años. El dirigente destacó la consolidación deportiva del club, el aumento de su masa social y la fortaleza económica alcanzada, insistiendo en que el gran objetivo sigue siendo competir de forma permanente entre la élite europea.

También anunció que la entidad aprobará una ampliación de capital de 100 millones de euros destinada tanto al mercado de fichajes como al desarrollo de la futura Ciudad del Deporte, uno de los grandes proyectos estratégicos del club para los próximos años.