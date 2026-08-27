Gil Marín dice que "Julián está mal" y sobre las declaraciones de Laporta: "Nos indignan porque nos repugna la falsedad"

El Atlético de Madrid volvió a elevar el tono contra el Barça a través de su máximo responsable ejecutivo, su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, que tras el sorteo de la fase Liga de la Champions cargó con dureza contra el FC Barcelona y su presidente, Joan Laporta, por sus últimas declaraciones reiterando que el club blaugrana mantenía su intención de llegar a un acuertdo para el traspaso de Julián Ávarez.

Gil Marín y Enrique Cerezo intervinieron en el programa de Movistar + posterior al sorteo de la Liga de Campones y sus apariciones tuvieron un punto de escenificación. Primero habló Cerezo en su calidad de presidente colchonero, en un tono institucional y valorando de manera exclusiva el sorteo y las opciones de su equipo en el torneo. Ninguna alusión a Julián Álvarez y, de hecho, en la previa del sorteo se captaron imágenes en las que se le vio hablar con el vicepresidente del Barça Rafa Yuste.

A continuación apareció Gil Marín, con un semblante igualmente serio pero con un tono infinitamente más combativo pues directamente se le preguntó, de manera exclusiva, por el caso Julián. "Julián está realmente mal porque ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle y lo lamento porque lo conozco muy bien es una gran futbolista y persona, pero está completamente confundido".

El dirigente del Atlético también cargó directamente contra Joan Laporta y sus últimas declaraciones en las que se mostraba abierto a negociar el traspaso del delantero argentino. "Nos indigna aún más, porque nos repugna la falsedad, la falta de ética y de profesionalidad del Barça. Solo podemos insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Como director general y principal gestor del club tengo el apoyo de todos y la única dirección segura y firme es esta: no va a ser transferido al Barça. Llevo treinta y pico años en el múndo del fútbol y lo que tengo es mi palabra y puedo decir que el jugador no va a ser transferido al Barça".

Sobre la posibilidad de que Julián Álvarez insista en salir del club pese a que está cerrada la puerta para que vaya al Barça, Gil Marín sí dejó como alternativa que recale en otro club, como por ejemplo el Arsenal. "Nuestra intención, mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga prestando sus servicios al Atlético, porque para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián es un gran jugador. Si llegase a pedir lo contrario, lo valoraríamos, pero en ningún momento se iría al FC Barcelona", concluyó.

A pesar de las palabras de Gil Marín, el Atlético es consciente del problema que tiene con Julián Álvarez e intenta convencer al futbolista para que, de no seguir en el Metropolitano, acepte la oferta que ha recibido del Arsenal para volver a la Premier League. Sin embargo el delantero argentino tiene como único objetivo ser jugador del Barça.