Gil Marín ataca al Barça y le acusa de mentir por el caso Julián Álvarez: "Nos faltan al respeto"

El Atlético de Madrid no está dispuesto a ceder. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, salió este martes con contundencia a responder tanto a Julián Álvarez como al Barcelona tras las declaraciones que el delantero argentino realizó al término del partido de la selección albiceleste ante Austria en el Mundial. El jugador había afirmado que "lo mejor para todos es una transferencia" y que quería "cumplir" su "sueño".

"Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián", dijo Gil Marín a EFE. Un reproche que iba más allá de la queja futbolística: el dirigente dejó claro que el momento elegido por el ariete le pareció inapropiado, en una jornada protagonizada por la figura histórica de Leo Messi.

Pero la parte más dura del discurso del CEO atlético fue la reservada para el Barcelona. Gil Marín acusó directamente al club azulgrana de actuar con deshonestidad en esta operación, y trazó un paralelismo con el caso de Nico Williams el año pasado, que también terminó sin concretarse tras una larga campaña de rumores. "El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define", sentenció.

Según Gil Marín, el conjunto culé estaría engañando a todas las partes implicadas en este proceso: al propio Atlético, al jugador, a los medios de comunicación y a su propia hinchada. "Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados", subrayó el directivo rojiblanco.

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Atlético no tiene ninguna intención de negociar. Álvarez llegó al club hace dos temporadas procedente del Manchester City y desde entonces ha firmado 49 goles en 106 partidos, convirtiéndose en un pilar del equipo de Simeone.

Su contrato, en vigor hasta el 30 de junio de 2030, incluye una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, una cifra prohibitiva para cualquier club en el mercado actual y que el Atlético ha invocado públicamente en más de una ocasión.

Julián quiere cumplir su sueño

Gil Marín reconoció que el jugador sí ha transmitido su deseo de salir internamente, aunque insistió en que la postura del club no ha variado. "Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", afirmó.

El caso Julián Álvarez entra así en una nueva dimensión, con el conflicto ya abierto entre los dos clubes y el propio jugador como figura en disputa. El Barça, como es lógico, no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de Gil Marín.