Gil Manzano arbitrará el Real Sociedad-FC Barcelona

Jesús Gil Manzano dirigirá este domingo el Real Sociedad-FC Barcelona, correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, en el que Carlos del Cerro actuará como VAR. El colegiado del comité extremeño, con el que el conjunto blaugrana tiene un balance de 28 victorias, ocho empates y ocho derrotas en 44 encuentros, ha sido el árbitro designado por el CTA de la Federación Española de Fútbol.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) también anunció las designaciones para los otros partidos de este domingo en los que Isidro Díaz de Mera, del Comité de Castilla-La Mancha, dirigirá el Getafe-Valencia con Daniel Jesús Trujillo en el VAR; Guillermo Cuadra arbitrará el partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés, con Javier Iglesias en el VAR; y el balear Mateo Busquets dirigirá el Celta de Vigo-Rayo Vallecano con Pablo González en el VAR.

En los partidos del sábado de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion Alejandro Ojaos dirigirá el Mirandés-Andorra, con José Antonio López en el VAR; Salvador Lax el Real Racing Club de Santander-Las Palmas junto a David Gálvez en el VAR; Saúl Ais el Albacete-Cádiz con Raúl Martín en el VAR; Álvaro Moreno el Burgos-Huesca con Rubén Ávalos en el VAR y Carlos Muñiz el Córdoba-Málaga con Iván Cáparros en el VAR.