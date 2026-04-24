Getafe - FC Barcelona: alineaciones probables de la jornada 32 de LaLiga EA Sports

Una jornada más, un paso más cerca de LaLiga. Esa es la premisa que se repite el Barça cada semana. Las sensaciones son positivas, aunque el camino no está exento de trabas. El Barça pagó cara la última victoria ante el Celta con la lesión de Lamine, que se perderá lo que queda de temporada. Flick deberá sentenciar la Liga sin su estrella, aunque los nueve puntos de ventaja sobre el Madrid, a falta de seis jornadas, siguen siendo el principal argumento a favor.

El Barça afronta este sábado una de las mayores losas de los últimos años: el Coliseum. El Getafe de Bordalás es una de las revelaciones del campeonato y hace cinco años que el Barça no gana en su feudo (cuatro empates y una derrota). Los azulones llegan tras vencer al campeón de la Copa del Rey en Anoeta y se sitúan sextos, de lleno en la pelea por los puestos europeos. Un mérito enorme para un equipo muy condicionado por su situación financiera, que ha ido vendiendo a sus mejores jugadores.

Flick encara dos desplazamientos exigentes: tras la batalla en el Coliseum, visitará El Sadar antes de regresar al Spotify Camp Nou para medirse al Madrid. Tres duelos clave que pueden decidir, definitivamente, el desenlace de la temporada.

Fermín disputa un balón con Sergio Carreira / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Barça había hecho limpieza en la enfermería, pero vuelve a llenarse. Raphinha, Christensen, Bernal y Lamine son baja, y Flick va perdiendo titulares mientras tira de fondo de armario para afrontar el tramo más importante de la temporada. Con lo que tiene disponible, el conjunto azulgrana saldrá con Joan García bajo palos; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo en defensa, una línea en la que, a priori, no debería haber cambios, ya que las molestias del portugués se quedaron en nada.

En el medio, Pedri y Eric repetirán, con Fermín más adelantado, aunque ante el Celta el elegido en la mediapunta fue Olmo. Los cambios llegarían en la delantera. Bardghji se postula como la opción principal para cubrir la sensible baja de Lamine. Gavi no se sintió cómodo en el perfil de falso extremo izquierdo, por lo que Flick podría darle un voto de confianza a Rashford, que sorprendentemente fue suplente ante el Celta. Arriba, Ferran apunta a repetir como titular.

Bordalás no podrá contar con Juanmi ni Borja Mayoral, lesionados de larga duración, ni con Zaid Romero, sancionado. David Soria estará bajo palos, con Alderete, Abqar y Duarte como trío de centrales, escoltados por Kiko Femenía en la derecha y Juan Iglesias en la izquierda. En el medio, Djené, Luis Milla y Arambarri; arriba, Luis Vázquez y Martín Satriano.

Alineaciones probables Getafe - FC Barcelona

Getafe: David Soria; Kiko Femenia, Baselli, Abqar, Duarte, Juan Iglesias; Djené Luís Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Martín Satriano.

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FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubasrí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric, Fermín; Bardaghji, Rashford y Ferran Torres.