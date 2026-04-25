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Getafe - Barcelona en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga hoy, en vivo
Sigue en directo el partido entre el FC Barcelona y el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez
Buenas tardes y bienvenidos/as a la narracíón en directo del duelo entre Getafe y FC Barcelona de la Jornada 32 de la Liga EA Sports.
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