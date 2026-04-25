Getafe - Barça: Hansi Flick prepara un once titular para la batalla del Coliseum

Getafe nunca es una plaza fácil. El azulón es un equipo de autor por el sello que le imprime José Bordalás y la intensidad es su aspecto más diferencial. Hansi Flick ya ha vivido suficientes batallas contra los madrileños para tenerlo muy en cuenta. El que saltará al césped del Coliseum será el primer once titular sin Lamine Yamal desde que se confirmó la lesión que le tendrá fuera toda la temporada. Ante esta tesitura, el técnico alemán podría apostar por reforzar el centro del campo y por un equipo más práctico.

A la baja del extremo de Rocafonda hay que sumar la de Eric Garcia por sanción, también de gran trascendencia para Flick. Lo más probable es que se mantenga la misma defensa que derrotó el Celta por la mínima en el último partido. Por delante del indiscutible Joan Garcia se alinearían Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo. En un contexto físico, la opción de Araujo también podría ser interesante.

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Las alternativas en el centro del campo y el tridente

Las principales dudas se concentran en el centro del campo. Para igualar en la medida de lo posible la fortaleza del ‘Geta’ nadie más adecuado que Gavi. El de Los Palacios podría arrancar en la base tras no poder exprimir todas sus cualidades en el último partido cuando fue desplazado a la banda.

Si no es Gavi, el pivote lo ocuparía un Frenkie de Jong que tendría muy asegurada su presencia en el once, ya sea de escudero del imprescindible Pedri o por delante del de Tegueste. En este caso, sería en detrimento de Dani Olmo.

Las alternativas en ataque también son variadas. La ausencia de Lamine es imposible de sustituir, pero posiblemente el reto de ocupar su lugar en el extremo diestro lo asumirá Roony Bardghji, como ya hizo contra los vigueses. En otras ausencias del mataronés, la opción preferida por Flick fue Raphinha y entrar Rashford por la izquierda. Sin el brasileño, es difícil ver al inglés por una banda donde no se siente cómodo.

Y ante un rival agresivo, tampoco hay muchas dudas de la participación de Fermín, partiendo desde la banda izquierda, pero colaborando por todos los lugares. El ‘9’ es otro debate, con más números para un Ferran Torres al que no se le puede negar la brega que un Robert Lewandowski más posicional y que ha perdido mucho protagonismo.