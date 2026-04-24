Getafe - Barça: horario y dónde ver por TV el partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025/26

El calendario no da tregua y, sin tiempo para digerir la victoria trabajada ante el Celta de Vigo en la que Lamine Yamal sufrió una lesión muscular que le apartará de los terrenos de juego lo que resta de temporada, el FC Barcelona ya tiene todos los sentidos puestos en la siguiente 'final' en su camino hacia el título de LaLiga EA Sports.

El conjunto blaugrana visita al Getafe el siempre exigente Coliseum Alfonso Pérez, un estadio en el que no gana desde 2019 (encadena una derrota y cuatro empates), con el objetivo de seguir firme en la primera posición de la clasificación. Los de Hansi Flick saltarán al césped del estadio azulón sabiendo el resultado del Real Madrid, que este viernes visita al Real Betis (21.00 horas).

Más allá de Lamine, el técnico blaugrana tampoco podrá contar con Raphinha y Andreas Christensen. Ni Eric Garcia por sanción. En principio, sí que estará a su disposición Joao Cancelo, pues su percance ante el Celta se quedó en un susto. Lo más normal, sin embargo, es que Alejandro Balde sea titular en el lateral izquierdo y el portugués tenga algo de descanso tras el tute de las últimas semanas. No es momento de correr ningún riesgo.

Marc Bernal es duda para el compromiso, aunque podría viajar a tierras madrileñas. Todo apunta a que, tras disputar tres 'ratos', Frenkie de Jong podría ser titular contra el Getafe para dar un paso más en su proceso de regreso a los terrenos de juego tras superar

El Barça tiene margen de error, pero todo lo que sea mantener o ampliar el colchón de puntos respecto al Real Madrid le acercará al título. Los culés afrontan dos salidas complicadas (Getafe y Osasuna) que, sumadas a los partidos a domicilio del Madrid contra Betis y Espanyol, pueden convertir el clásico en un escenario para el alirón o, en cambio, una 'final' por la Liga.

Horario del Getafe-Barça de la jornada 32 de LaLiga EA Sports

El partido entre el Getafe CF y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports, tendrá lugar en el Coliseum Alfonso Pérez este sábado 25 de abril de 2026 a las 16.15 horas.

Dónde ver el Getafe-Barça de la jornada 32 de LaLiga EA Sports

El encuentro se podrá seguir en directo a través del canal Movistar LaLiga (dial 54). En SPORT, como siempre, podrán seguir toda la previa, así como lo que suceda durante el partido y las reacciones al mismo.