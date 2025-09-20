Cuando el Getafe apostaba por entrenadores con sello Barça

El encuentro de este domingo contra el Getafe volverá a ser una prueba de fuego para el equipo de Flick. El conjunto de Bordalás es una roca que siempre compite y dificulta como pocos el juego ofensivo del Barça. Los partidos entre blaugranas y azulones en las últimas temporadas son auténticos choques de estilos entre dos ideas de juego contrapuestas.

El Getafe actual es un club en el que la idea futbolística de Bordalás no se discute y todos los jugadores asumen a ciegas el estilo del técnico de Alicante. Esta filosofía de juego no ha sido siempre la que se ha defendido des de los banquillos del conjunto getafense.

Bordalás prepara muy bien los partidos contra el Barça / Valentí Enrich

Entre el 2005 y 2009 tres ilustres exjugadores del Barça fueron los 'místers' del conjunto que juega en el Coliseum. Bernd Schuster, Víctor Muñoz y Michael Laudrup son tres futbolistas que marcaron una época en el Barça. Los dos primeros fueron los centrocampistas más representativos del Barça de los 80 mientras que el danés era el jugador más técnico y elegante del Dream Team.

Dos piezas clave en el Barça de los 80 y un fino estilista del Dream Team

Pocos futbolistas marcaban tanto el estilo de juego de un equipo como Schuster en el Barça de los 80. Con el alemán, el equipo blaugrana disponía de un cerebro que lanzaba unos pases largos milimétricos, ejecutaba las faltas y córners como nadie y era capaz de marcar las diferencias por sí mismo.

Schuster y Víctor Muñoz fueron compañeros en el Barça / Paco Largo

Víctor Muñoz era en cambio un obrero de lujo. Un futbolista con unos pulmones inacabables que era el complemento ideal para los cracks. El aragonés corría y trabajaba por dos y su energía era contagiosa. Víctor era un fijo en los onces del Barça y de la selección española.

Laudrup y Schuster coincidieron en un duelo entre el Atlético y el Barça / Archivo

Tanto Schuster como Víctor dejaron el Barça con la llegada al club blaugrana de Johan Cruyff. El técnico holandés apostó en cambio por Laudrup cuando parecía estancado en la Juve. En el Dream Team nadie negateaba ni asistía con su clase. Jugando de falso 9 o de extremo Michael era un futbolista exquisito y sumamente inteligente. Los tres tienen en común un pasado de jugadores del Barça y entrenadores del Getafe.

Tres entrenadores con una idea clara

Schuster realizó una gran labor en el cuadro azulón y entre muchas otras cosas se le recuerda por eliminar al Barça de Rijkaard de la copa con un 4-0 sorprendente en el Coliseum. En la ida Messi había calcado el gol de Maradona contra Inglaterra y Schuster lamentó que ninguno de sus discípulos hubiera interrumpido la genial secuencia de regates del argentino.

Sin ser un entrenador del estilo futbolístico genuino del Barça Schuster imprimió así Getafe una idea de juego atrevida y valiente.

Schuster entrenó dos temporadas al Getafe / Javier Ferrándiz

Laudrup también siguió por esta línea pero como en su época de jugador se le acusó de ser un poco frío y distante a la hora de ejercer su labor.

Víctor Muñoz representaba el equilibrio como futbolista y de entrenador también proponía un juego en el que su equipo supiera atacar pero sin descuidar ma parcela defensiva.

Entre el 2005 y 2009 los técnicos del 'Geta' tuvieron un pasado blaugrana relevante. Schuster fue el técnico getafense en las temporadas 2005-06 y 2006-07 situando al equipo entre los nueve primeros. Laudrup fue el relevo de 'Bernardo' y el danés solo resistió una campaña tras acabar en la posición 14 de la tabla.

Laudrup pasó por el banquillo del Getafe / Javier Ferrándiz

El presidente getafense Ángel Torres, reconocido aficionado madridista, se volvió a decantar curiosamente por otro exjugador blaugrana. Víctor Muñoz se sentó en el banquillo azulón las 33 primeras jornadas del curso 2008-09 cuando fue sustituído por Míchel, un histórico exjugador blanco.

Víctor Muñoz es el último exjugador del barça que ha dirigido al Getafe / Valentí Enrich

Guardiola fue una opción para entrenar al Getafe

Desde entonces ni Ángel Torres ni los directores deportivos que ha tenido el Getafe han vuelto a apostar por entrenadores de este perfil. Además de Schuster, Víctor y Laudrup otro extraordinario centrocampista blaugrana estuvo cerca de ser entrenador del Getafe. Visto hoy puede parecer muy raro pero Pep Guardiola fue una opción seria para el conjunto getafense.

El de Santpedor entreba al Barça B en la temporada 2007-08 y antes de que el club blaugrana decidiese darle la oportunidad, Torres pensó que Guardiola sería el sustituto ideal para Laudrup. Al final, afortunadamente, Guardiola fue el escogido para dirigir el primer equipo del Barça y lo que sucedió después es más que conocido.

Víctor y Guardiola coincidieron en un Barça-Getafe / Paco Largo

El Barça se encontrara este domingo con un rival con pocos puntos futbolísticos en común aunque Bordalás se declaró en su momento 'cruyffista'. El recuerdo de un Getafe con toques Barça queda ya muy lejano.