El gesto de Szczesny que dio la titularidad a Ter Stegen

Marc André Ter Stegen fue el gran nombre propio del Barça en Guadalajara: contra todo pronóstico, el portero alemán fue titular en el primer compromiso copero del equipo azulgrana, en el estadio Pedro Escartín. Hacía varios meses, desde mayo, que Ter Stegen no jugaba un partido con el Barça (en junio había disputado la Nations League con su selección) y volvió a hacerlo en un partido comprometido, la primera eliminatoria de Copa para el Barça, ante un equipo de Primera RFEF.

La noticia de la titularidad del alemán sorprendió a periodistas y aficionados: se daba por hecho que el primer partido de Copa sería para Wojciech Szczesny, el portero que jugó la final del torneo de la pasada temporada. El compromiso de Guadalajara, de hecho, era clave para comprobar cuál es la jerarquía de los porteros en Can Barça: se da por hecho que Joan Garcia es el portero titular en Liga y Champions, la gran apuesta del club y de Flick, ¿pero quién sería el segundo?

A tenor de lo visto en Guadalajara, Ter Stegen. Pero su titularidad no fue casualidad ni fruto de una decisión improvisada, ni mucho menos imposición del alemán o decisión aleatoria de Flick.

Ter Stegen ocupó la portería del Barça en el Pedro Escartín por varios motivos: en primer lugar, porque Flick consideró que ya estaba plenamente preparado para jugar. El técnico alemán vio a su compatriota mentalizado y con ganas de demostrar que está en condiciones de pelear por el puesto. También consideró Flick que Ter Stegen, por su condición de primer capitán.

"Para mí Marc es el capitán. Era una buena oportunidad para él, ha dado mucho para el club. Hemos hablado con el cuerpo técnico y hemos decidido que jugase. Solo para este partido". "Estoy contento con la actitud y con la victoria, nunca son fáciles estos partidos. Estamos en la próxima ronda, es lo más importante", dijo Flick.

Szczesny y Ter Stegen, las dos opciones de Flick para la Copa del Rey / VALENTÍ ENRICH

Cumbre decisiva

Sin embargo, hubo más: concretamente, una reunión a tres bandas pocas horas antes del partido. En esa cumbre a tres bandas estuvieron Szczesny, Ter Stegen y Flick. No estuvo Joan Garcia, a pesar de haber viajado a Guadalajara.

En esa charla, el portero polaco tuvo el gesto de 'invitar' a Flick a apostar por el portero alemán. Szczesny habló para explicar que Ter Stegen, en su condición de capitán y después de una larga lesión, merecía jugar. En cierto modo, dio un paso al costado para facilitar la situación.

A Flick, el gesto del polaco le pareció de excelente compañero. También gustó en la planta noble del club que el polaco mostrase esa actitud, y que Ter Stegen pudiera tener minutos: no es ningún secreto que la ficha del alemán es alta, y que en las próximas ventanas de mercado el Barça podría intentar buscarle una salida. En ese sentido, que Ter Stegen tenga minutos, que firme un buen partido y además deje su portería a cero es una excelente noticia para el propio portero, pero también para el Barça, pensando en 'clave mercado'.

Szczesny, por su parte, ha insistido en numerosas ocasiones que su rol en el vestuario será el de aportar cuando el cuerpo técnico lo considere necesario. Portero veterano, ya sin grandes ambiciones de ser siempre titular, no pondrá reparos a la titularidad de Joan Garcia y a los partidos que pueda jugar Ter Stegen. En ese sentido, será un excelente jugador de club.

La reunión que lo cambió todo

Inicialmente, la idea de Flick era que Szczesny fuese titular. Pero la cumbre a tres bandas cambió las cosas pocas horas antes de saltar al campo. La decisión agradó al portero alemán, agradó a los representantes del club que veían el partido desde el palco y agradó al entrenador. Flick asistió al diálogo entre ambos porteros para acabar tomando la decisión más lógica en ese sentido, dar a Ter Stegen sus primeros minutos del curso.

Flick se encargó de recordar, tras el partido, que la titularidad de Ter Stegen no cambiaba las jerarquías: que la decisión correspondía exclusivamente a ese partido. A partir de ahora habrá que ver cómo gestiona Flick ese rompecabezas que es la portería del Barça esta temporada.