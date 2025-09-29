El gesto solidario del PSG con la Fundación Xana para el partido contra el Barça

El Paris Saint-Germain ha anunciado en vísperas de su duelo de Champions League contra el FC Barcelona una acción solidaria muy especial. El club francés subastará las camisetas que luzcan sus jugadores en el partido de este miércoles en Montjuïc y destinará íntegramente la recaudación a la Fundación Xana, impulsada por Luis Enrique Martínez y su esposa, Elena Cullell, en memoria de su hija Xana, fallecida en 2019 a causa de un osteosarcoma.

“Las camisetas que nuestros parisinos llevarán ante el Barça en la Champions serán subastadas y todos los fondos se donarán a la @fundacionxana”, anunció el PSG a través de sus redes sociales, en francés e inglés, acompañando el mensaje con un corazón.

La Fundación Xana, presentada oficialmente en noviembre de 2023, nació con el objetivo de ofrecer acompañamiento integral a niños y jóvenes que sufren enfermedades graves, así como a sus familias, proporcionando apoyo médico, social y emocional. Luis Enrique ya ha explicado en diversas ocasiones que el proyecto es la mejor manera de transformar el recuerdo y la lucha de su hija en ayuda concreta para otros.

El técnico asturiano, que regresa a Barcelona para enfrentarse a su exequipo en un cruce decisivo de la Champions, vivirá un partido con una carga emocional añadida. El gesto del PSG supone también un respaldo público a la causa que representa la Fundación Xana y contribuye a darle una mayor proyección internacional.

La subasta de las camisetas se activará en los próximos días a través de los canales oficiales del club parisino. Lo recaudado se destinará de forma íntegra a financiar los programas y servicios de la fundación, reforzando así su labor de acompañamiento a niños y familias en situaciones de extrema dificultad.