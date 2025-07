El gesto de Rashford que gustará al barcelonismo

Tras el 'no' de Nico Williams a fichar por el FC Barcelona y renovar con el Athletic Club, la dirección deportiva del club blaugrana sigue trabajando en encontrar un candidato para reforzar la delantera del equipo para la próxima temporada, además de Roony Bardghji.

Los dos principales candidatos son Luis Díaz y Marcus Rashford. Mientras que el primero supondría un gran desembolso económico para las arcas del club catalán, entrar en negociación con el Liverpool y 'pelear' con el Bayern de Múnich; la del segundo sería mucho más sencillo.

Rashford no entra en los planes del Manchester United y estos pondrían facilidades para cerrar una salida del delantero en calidad de cedido. Económicamente, su incorporación sería mucho más fácil de encajar en el 'fair play' financiero y, además, su máxima prioridad es la de vestir de blaugrana durante la próxima temporada.

Prueba de ello es que Rashford ha empezado a seguir a Pedri y Robert Lewandowski en su cuenta oficial de Instagram, además del perfil del FC Barcelona, al cual ya le dio 'follow' hace varias semanas. No deja de ser un detalle, pero un gesto que demuestra las ganas que Marcus tiene de vestir de blaugrana al seguir en esta red social a dos de sus posibles futuros compañeros de vestuario.

A quien también sigue en Instagram, de entre las 229 cuentas a las que les dio 'follow' es a Lamine Yamal. Rashford no oculta su deseo de vestir de blaugrana y en el vídeo que subió xBuyer a su canal de Youtube, en el cual los dos hermanos comparten 24 horas con el inglés, entrenan y reciben consejos del futbolista y, además, le hacen una pequeña entrevista en la última parte.

Sus elogios a Lamine Yamal

Es en esa conversación entre los tres cuando Rashford hace algunas confesiones importantes en clave Barça. Lo más importante probablemente sea su respuesta al ser preguntado por si le gustaría jugar con Lamine Yamal. "Sí, por supuesto. Todos queremos jugar con los mejores. Ojalá, veremos", afirmó el inglés.

Los elogios hacia el crack del Barça no cesan en toda la entrevista: "Él va a ser... Es difícil describir con palabras lo que está haciendo porque no debería estar haciendo esto con 16-17 años. Él está jugando en la élite con tan solo 17 años, no creo que lo hayamos visto antes".

"Para él es normal. Tener esa mentalidad es una habilidad. No es normal poder hacer lo que él hace. No solo ahora, porque él va a mejorar. Dentro de tres años no sabemos lo que vamos a decir de él", añadió el jugador de United sobre Lamine, antes de hablar de las opciones del futbolista del Barça de ganar el Balón de Oro: "Depende de cómo lo valoren. Si solo valoras la habilidad creo que sí, puede ganarlo. Pero si miras, Dembélé, la Champions League, la liga que ganaron... Depende de cómo lo mires".