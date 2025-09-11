El gesto "de gigantes" del Barça tras ganar la final del Mundial de Clubes Sub 18

El FC Barcelona pudo celebrar un nuevo triunfo de La Masia esta semana, con la victoria en la final del Mundial de Clubes Sub-18, venciendo a Racing Club. Fue un partido disputado en el que se mantuvo la tensión competitiva hasta el final, pero los chicos de uno y otro equipo demostraron que en sus clubes, además de formarlos como futbolistas, también les ayudan a crecer como personas.

Así se pudo ver en las imágenes de los instantes posteriores del duelo, en las que se vio cómo los jóvenes talentos del Barça se saludaban con sus colegas del conjunto argentino, dándoles ánimos en la derrota. Este es el video del momento que también inmortalizaron las redes sociales de forma contundente: "GESTOS DE GIGANTES!"...

La victoria en el estadio del Nuevo Arcángel es la cara agradable de la moneda, pues el esfuerzo comporta el premio del éxito; sin embargo, unas semanas atrás el fútbol base azulgrana sufrió la cara amarga en la final de la Intercontinental Sub-20 al caer en Maracaná frente al Flamengo tras un partido épico en el que llegó a remontar un gol en contra y se vio igualado en la recta final (2-2) para caer por la mínima en una agónica tanda de penaltis (6-5).

Pese a todo, el equipo entrenado por Juliano Belletti ofreció una imagen excelente pese a no disponer de estrellas de calibre mundial como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, ya consagradas en la primera plantilla blaugrana. No solo durante el encuentro, sino también después.

El Barça sigue ganando prestigio, no ya como uno de los clubes más potentes de la élite mundial con su primer equipo, sino también como una de las entidades más potentes a nivel formativo. La Masia es una de las 'escuelas' más admiradas en el mundo, y muchos técnicos de otros países vienen a aprender el 'modelo Barça' para aplicarlo en su fútbol base con la esperanzas de generar nuevos Messi, Iniesta, Xavi, Puyol o, más recientemente Laminer Yamal, Pau Cubarsí o Marc Casadó. Todos ellos tienen en común que junto a un talento para el fútbol desbordante han mostrado una actitud vital excelente. Los chavales que vienen por detrás siguen sus pasos en todos los sentidos...