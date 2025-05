¿Cómo se gestó la foto viral de Lamine Yamal y su padre tras la renovación por el Barça?

El Barça hizo oficial la renovación de Lamine Yamal hasta 2031, en un movimiento que asegura la continuidad del talentoso delantero en el club los próximos años. La apuesta por el de Rocafonda es total, y la entidad azulgrana se garantiza seguir contando con un futbolista de presente y futuro, y a que sus 17 años, ya se encuentra entre los más destacados del planeta.

La firma de la renovación de Lamine tuvo lugar en las oficinas del club de Aristides Maillol, con un Spotify Camp Nou de fondo que sigue avanzando en su reforma, y que espera al '19' azulgrana con muchas ganas: por el momento, el delantero tan solo ha jugado siete minutos en el que será su hogar, como mínimo, los próximos seis años.

La rúbrica del contrato causó una gran expectación, ya no únicamente por los periodistas que se congregaron en las puertas de la instalación azulgrana. Más de un centenar de aficionados también se dieron cita y esperaron pacientemente a un Lamine que les devolvió el cariño y afecto a pocas horas de concentrarse con la selección española en el asalto de la Nations League que tendrá lugar la próxima semana. Yamal buscará su segunda alegría con la Roja tras la Eurocopa conquistada en Alemania el pasado verano.

Lamine Yamal trás la renovación con el Barcelona / sport

Un acto sin imágenes

Del acto y la firma no trascendieron muchas imágenes, en un hecho algo inusual, pero que tiene su explicación. Tal y como contó SPORT, hubo un motivo familiar, como fue la ausencia de su abuela Fátima, que no pudo estar presente en el evento. Su abuela paterna es una de las personas más importantes en la vida de Lamine, y el joven jugador azulgrana no quería inmortalizar dicho momento sin su presencia.

La imagen que tanto espera la afición del Barça tardará algo más en llegar. Será probablemente el 13 de julio, en una fecha marcada en el calendario tanto para Yamal, ya que cumple la mayoría de edad, como para el equipo, ya que será ese domingo en el que arranquen de manera oficial la temporada 25/26.

Lamine Yamal, durante los cuartos de final de Champions contra el Borussia Dortmund / AP

El padre de Lamine compartió el momento de alegría

No hubo fotos oficiales por parte del Barça, pero sí que hubo una imagen tomada en aquellos momentos que fue compartida por su padre, Mounir Nasraoui, a través de sus redes sociales. Una instantánea en la que aparecían tanto él como su hijo, y que luego, a través de una historia en Instagram, acompañó con una cifra (19,3) que ha dado la vuelta al mundo y que ha suscitado multitud de comentarios con relación a si esa cantidad era su nuevo sueldo. Nada más lejos de la realidad, y un intento de desestabilización desde Madrid, ya que 'El Chiringuito', en el que alguna vez ha intervenido el padre del futbolista, afirmó que se trataba de su dorsal (19) y de los tres títulos conquistados esta campaña bajo las órdenes de Hansi Flick.

¿Cómo se gestó la foto en el Palau Blaugrana?

Una foto, la de Lamine y su padre que tiene una curiosa intrahistoria. La imagen está tomada en una de las gradas del Gol Norte del Palau Blaugrana, y detrás de ellos se puede leer la frase 'Som-hi Palau!', uno de los grandes lemas que se pronuncia en la casa de las secciones del club. Las oficinas del club cuentan con dos plantas, y en la segunda, hay una puerta que conecta directamente con el Palau. Lo mismo ocurre en la segunda planta de la antigua pista de hielo, que actualmente alberga el museo del club por la reforma en el estadio.

Con los colores azulgranas de fondo, y en uno de los lugares más emblemáticos para la afición del Barça, Mounir y su hijo decidieron inmortalizar para la posteridad un día clave en la carrera de Lamine. Orgulloso y con una enorme sonrisa tras haber firmado un contrato que le vincula al club de su vida, Yamal espera vivir muchas alegrías tras las logradas ya esta campaña.