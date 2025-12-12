Así se gestó el fichaje de Ibrahimovic por el Barça: "Quería jugar sí o sí con Messi"

Zlatan Ibrahimovic fichó por el Barça en julio del 2009 en una operación que, deportivamente, no le acabó saliendo bien al club blaugrana. El director deportivo del Inter de entonces, Marco Branca, repasa cómo se gestó una complicada operación que acabó con el sueco a las órdenes de Pep Guardiola: "Fue algo que se desarrolló muy lentamente. Zlatan quería ir al Barcelona, quería jugar si o sí con Messi y ganar la Champions League y por ese deseo se inició todo"

Branca comenta algunos detalles que hicieron posible un traspaso histórico: "Un día, gente del Barça que volvía de un viaje para buscar un defensa para su nuevo proyecto deportivo pasó por Milán, nos llamaron, nos invitaron a cenar y comenzaron las negociaciones. Inicialmente, el acuerdo al que llegamos tras muchas negociaciones incluía a Hleb, pero el bielorruso se negó a venir, así que cerramos el trato por Eto'o más 50 millones de euros. Fue una operación que nos convino a todos y que Ibrahimovic quería hacer", indicó a 'RSI'.

Marco Branca también explicó el lío que hubo para fichar a Sneijder y la prisas que tenía Mourinho con él: "Sneijder siempre había sido nuestra primera opción para el mediocampo ofensivo, pero se resistía a dejar el Real Madrid. Gracias a Ernesto Bronzetti logramos convencerlo y llegó justo en el último momento del mercado de fichajes. La luz verde burocrática llegó tan tarde que llegó el día antes del derbi (el partido en el que debutó) para entrenar. Mourinho incluso se ofendió y me dijo: 'Ni siquiera pudiste traerlo a tiempo para el último entrenamiento del equipo'".