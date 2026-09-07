Así se gestó la decisión de Lamine Yamal de jugar con España: "No fue fácil, vino el seleccionador de Marruecos expresamente. El Gobierno de Marruecos intentó convencerlo, y el padre fue más complicado"

Lamine Yamal está en una nube. El futbolista azulgrana disfrutó de uno de sus mejores veranos de su vida tras ganar con España el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de ser un fijo en el once de Luis de la Fuente, el de Rocafonda no cuajó grandes actuaciones, especialmente a nivel individual, ya que venía de estar más de un mes y medio lesionado por una rotura muscular.

Sin embargo, el de Rocafonda cumplió uno de sus sueños con apenas 19 años: conquistar la Copa del Mundo, un hito que jamás olvidará, al igual que el de la Eurocopa de 2024. Antes de triunfar a las órdenes de De la Fuente, el '10' del FC Barcelona tuvo que decidir si defender la camiseta de la selección española o la marroquí.

Con la transformación demográfica, la Federación Española de Fútbol estuvo atento a la situación de muchos de los inmigrantes, tal y como explicó Francis Hernández, excoordinador de las categorías inferiores de la Roja, en 'El País'. "Analizamos cerca de 200 jugadores por generación", aseguró.

No dudó en reconocer que "hemos hecho un trabajo muy exhaustivo para identificar a todos aquellos futbolistas con posibilidad de representar a más de un país". Entre las generaciones de 1996 y 2010 detectaron 125 jugadores y uno de ellos era Lamine Yamal.

Lamine Yamal, junto a su familia: su madre Sheila Ebana y su hermano Keyne Yamal / Sport.es

Albert Luque, exdirector deportivo de España, comentó a 'El País' que no fue nada fácil convencer al de Rocafonda para que jugase con España. "Vino el seleccionador de Marruecos expresamente. El Gobierno de Marruecos intentó convencerlo".

Asimismo, el exdirector deportivo de España reconoció que persuadir al padre de Lamine, Mounir Nasraoui, fue complejo: "El padre fue más complicado".

Lamine Yamal, junto a su familia: su madre Sheila Ebana / Sport.es

En cambio, con su madre, Sheila Ebana, fue distinto: "Nos hacía preguntas de si veíamos al chico capacitado para que jugara con la absoluta o queríamos que no fuera con Marruecos. Nosotros ya le veíamos preparado".

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Finalmente, la decisión final la tuvo el futbolista del conjunto azulgrana, quien expresó a Luque que "quiero ser campeón de Europa... me están presionando de todos lados pero quiero jugar con España". El resto ya es historia.