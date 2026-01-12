El gesto de Cubarsí que indigna al madridismo

El Barça conquistó la Supercopa de España al vencer (3-2) al Real Madrid en Jeddah. Los de Hansi Flick desplegaron su habitual fútbol coral y atractivo para derrotar al eterno rival en una final cargada de emociones y que, como no iba a ser de otra manera, no estuvo exenta de polémica. Las pulsaciones se dispararon en el tramo final del encuentro, cuando José Luis Munuera mostró la cartulina roja a Frenkie de Jong y durante un agónico tiempo añadido en el que los culés se defendieron con uñas y dientes para conservar el resultado y frenar el arreón final de los de Xabi Alonso.

Primer título del año y de la 2025/26 para los de Hansi Flick. Raphinha, con un doblete, y Lewandowski decantaron la balanza del lado azulgrana para alzar el título de la Supercopa de España al cielo de Jeddah y dejar tocado a un Real Madrid que acabó físicamente muy mermado. El festejo del trofeo nos dejó momentos que no pasaron desapercibidos ni para los allí presentes ni para las incontables cámaras que documentaron todo lo ocurrido sobre el césped del King Abdullah Sports City.

Frustración blanca

La frustración de los futbolistas del Real Madrid - personificada por un Arda Güler que, en su intento de patear una botella, terminó cayendo al piso -, los gestos de Kylian Mbappé a sus compañeros antes de no realizar el pasillo de campeón al Barça, el reencuentro de Lamine Yamal y Dani Carvajal tras su incidente en el clásico de octubre, los gritos de “¡toma! ¡A chupar, chupa, a tu casa!“ de Fermín o el visible gesto de Pau Cubarsí dirigido a la grada del estadio que no sentó nada bien a la afición madridista.

El central culé cuajó una gran final. Tuvo que hacer constantes ayudas defensivas a Jules Koundé para contener a un desatado Vinicius, filtró - especialmente en la primera mitad - varios balones entre líneas y formó una sólida pareja junto a Eric Garcia en el eje de la zaga.

Las cámaras captaron a Pau Cubarsí realizando un corte de mangas a la grada del King Abdullah Sports City / X

Tras el pitido final, fue partícipe de la piña culé que se formó en el centro del campo para festejar el título y, una vez los futbolistas se dispersaron, las cámaras le captaron realizando varios cortes de manga que parecían dirigidos a un sector concreto de la grada del King Abdullah Sports City. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que escuece especialmente a la afición madridista.