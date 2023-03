El gesto más comentado de Riqui Puig

El catalán estuvo en la retirada de la camiseta de Pau Gasol en Los Ángeles El canterano mostró en redes sociales su encuentro con la leyenda de los Lakers

El actual jugador de Los Ángeles Galaxy, Riqui Puig, estuvo presente en el Crypto.com Arena en un día especialmente señalado: los Lakers retiraron el dorsal '16' en una jornada emotiva en la que hubo victoria sobre los Memphis Grizzlies.

El catalán, que aterrizó en Estados Unidos el pasado verano tras terminar contrato con el conjunto azulgrana, exhibió su encuentro con el pívot de Sant Boi en redes sociales, donde se le podía ver junto a una camiseta firmada.

El club angelino ha publicado una imagen de ambos con un "de un jugón de Barcelona a otro" a pie de foto, lo que ha provocado muchos comentarios en Twitter. El canterano no consiguió asentarse tampoco con Xavi Hernández, tras ser un elemento de rotación para Valverde, Setién y Koeman, y terminó marchándose a la MLS.

From one Barcelona baller to another 💛@paugasol x #GraciasPau pic.twitter.com/C4sVpHDKyO