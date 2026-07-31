El gesto del Barça con Christensen

Andreas Christensen se ha portado muy bien con el Barça. Es cierto que, desde que llegó, ha sufrido problemas, no siempre físicos, que le han impedido participar con regularidad en el equipo y que no ha jugado todo aquello que le habría gustado.

Andreas Christensen, en St. George's Park / Dani Barbeito

Tanto como que, cuando la cosa se puso fea a nivel de inscripciones, no dudó en echar una mano dando un paso al costado y permitiendo, por ejemplo, que Dani Olmo pudiera empezar a participar después de perderse las dos primeras jornadas de Liga de la pasada temporada al no poder ser validada su ficha por la patronal que preside Javier Tebas, hoy amigo de la presidencia blaugrana. Nos referimos a aquello de la lesión de larga duración...

Fue un gesto que el club no olvidó como, con el paso del tiempo, se ha demostrado. Christensen acababa contrato el pasado 30 de junio, pero la entidad decidió renovarlo por dos temporadas. Se llegó a explicar que se trataba de una fórmula para minimizar el Fair Play, aunque es obvio que sumar masa salarial, lejos de minimizarlo, lo aumenta. En realidad, más allá de que Flick siga valorando su enorme talento como central, el club también quiso tener un gesto con él.