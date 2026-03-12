El gesto de Araujo con Ter Stegen

La plantilla del FC Barcelona vivió una tarde muy especial gracias a la iniciativa de Ronald Araujo, que organizó un tardeo para celebrar su cumpleaños y, al mismo tiempo, reforzar la unión del vestuario antes de encarar el tramo más decisivo de la temporada. Sin embargo, la gran novedad de la velada fue la presencia de Marc-André ter Stegen, que no dudó en aceptar la invitación de su ex compañero y pudo reencontrarse con los blaugrana.

Los jugadores del Barça salen del tardeo apadrinado por Ronald Araujo. / SPORT

El cental uruguayo citó a todos sus compañeros y a los miembros del cuerpo técnico, liderados por Hansi Flick, que no quiso perderse la reunión en un ambiente muy distinto al de la Ciutat Esportiva. El lugar elegido fue el restaurante Masia Rosàs. La velada, un merienda-cena, tuvo un marcado carácter de convivencia y servirá para fortalecer la cohesión del grupo en un momento clave del curso y antes de encarar el tramo final de una temporada en la que siguen con todas las opciones de ganar Liga y Champions.

Hansi Flick: tardeo con Araujo y baño de masas en Sant Cugat. / SPORT

Sin embargo, la gran novedad fue, sin duda, Ter Stegen, lesionado desde el encuentro disputado con el Girona ante el Oviedo a mediados del mes de febrero. Fue un duro golpe para el alemán, que aceptó marcharse cedido a Montilivi para encontrar la continuidad que no podía tener en el Barça de cara a asegurarse su presencia en el próximo Mundial que se celebrará en verano.

La plantilla blaugrana no se olvida de su ex compañero, que sigue oficialmente cedido en el equipo que dirige Míchel, pero que mantiene su contrato con el Barça hasta 2028. El gesto que tuvo Araujo con él confirma además la buena relación que aún une a los blaugrana con el portero, que agradeció la convocatoria y no quiso perderse la oportunidad de volver a coincidir con quienes forman el vestuario en el que ha vivido desde su llegada a Barcelona en 2014, hace ya once años.