FC BARCELONA
Así gestionará Hansi Flick el regreso de Gavi
El entrenador alemán está muy contento con la vuelta del andaluz, pero avisa que todo irá poco a poco
La gran noticia de este sábado en clave Barça ha sido que Gavi ha recibido el alta médica. El andaluz fue operado por el doctor Joan Carles Monllau en septiembre del año pasado de la rodilla derecha y se dio un tiempo de baja de entre cuatro y cinco meses. Tras viajar a Bilbao y Newcastle sin el alta, ya estará a disposición de Hansi Flick contra el Sevilla, aunque su regreso al césped se irá gestionando con tranquilidad.
"Estoy muy contento, espero que pueda tener algún minuto. Su dinámica en el entrenamiento ha sido muy buena, pero obviamente hay que gestionarlo. Hay que ir con cuidado. Gavi está bien y sabe que hay que ir paso a paso, poco a poco. No ha sido fácil para él y sabe que tiene muchos años de fútbol por delante", ha explicado Hansi Flick en rueda de prensa.
El entrenador alemán recupera a uno de los futbolistas que más ha mimado desde su llegada, pues cuando aterrizó en el banquillo del Barça, el andaluz estaba recuperándose de su primera grave lesión de rodilla. Flick está encantado con su regreso: "Gavi está con la actitud adecuada y eso es bueno. Ya veremos cómo evoluciona todo. Él confía al 100% en su cuerpo y en cómo puede jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo. Es una gran noticia tenerle de vuelta".
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