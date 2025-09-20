La gestión de Flick con el lateral

La lesión que se produjo Alejandro Balde en el último entrenamiento antes del descanso de cuatro días que Flick dio a la plantilla durante el parón fue un dolor de cabeza para el germano. El lateral barcelonés, amo y señor del carril zurdo de la defensa del Barça (excepto en el tramo final de curso, cuando Gerard Martín lo reemplazó también por una baja médica), tiene una afectación en el bíceps femoral. No ofreció el club un alcance estimado, pero por muy leve que fuera todavía estará fuera, mínimo, una semana más.

Como era de esperar, Gerard fue el escogido en el lateral zurdo ante el Valencia. El de Sant Andreu de la Barca se ganó la confianza de Flick la temporada anterior a base de trabajo, disciplina y lealtad. Mejoró muchísimo en todas las facetas del juego y ahora ya con ficha del primer equipo oficial tendrá de nuevo, a priori, un papel importante.

PROTAGONISMO PRECOZ DE JOFRE

La lesión de Balde acarreó también que Jofre Torrents, uno de los 'elegidos' en La Masia para ser importante en el futuro con el primer plantel, siguiera en dinámica con los mayores. Desde el 14 de julio, cuando comenzó la pretemporada, el de La Selva del Camp se ha mantenido a las órdenes de Flick. Si Toni, Dro y Guille han ido 'apareciendo' por el Barça Atlètic, Jofre todavía no ha tenido la oportunidad. Menos aún con la ausencia del lateral titular, claro.

Gerard Martín tendrá varios partidos para recuperar sensaciones / FC BARCELONA / SPO

Gerard Martín acabó con calambres frente al Valencia el domingo. Y Jofre disputó su segundo 'ratito' con el primer plantel tras el debut soñado en Mallorca. Gerard, que no había estado inscrito en los primeros dos encuentros ligueros, acusó en el tramo final la falta de ritmo y Flick no quiso arriesgar con un calendario muy denso.

GERARD MARTÍN, DENTRO

La idea, el plan, pasaba porque Martín estuviera en el once titular de nuevo el jueves en Newcastle en el estreno de Champions, como así sucedió. Un partido importante, en un escenario con pedigrí y con cierta presión al tratarse del debut continental del equipo. Pero no hay que olvidar que el domingo vuelve a haber partido, en este caso de nuevo en el Johan ante el Getafe y cuatro días después en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Y ya el 28 de nuevo en casa contra la Real Sociedad.

Jofre es un jugador de altos vuelos / Dani Barbeito

Con Gerard sin el rodaje competitivo y con Jofre en dinámica de grupo y también con la confianza del técnico, tiene opciones el canterano de tener más protagonismo el próximo domingo ante el Getafe en casa. Casi con total seguridad Balde se perderá los próximos cuatro partidos, por lo que Flick querrá dar descanso a Gerard. En Newcastle metió a Eric de lateral zurdo para no exponer a Jofren en un contexto de tanta presión.

JOFRE APUNTA A GETAFE

El tarraconense está listo para esta oportunidad que se le ha presentado. Seguramente, lo ideal es que se foguee en un paso intermedio, pero la situación del Barça y las circunstancias le 'obligan' a tener que rendir en un contexto de mucha presión y con muchos ojos encima. El crecer en La Masia también es esto, formar a futbolistas para que sean capaces de dar el salto en cualquier momento e intentar que no les pese demasiado esa losa.