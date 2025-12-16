Germán García: "Las nuevas generaciones de periodistas creen que lo saben todo"

Muy pocos periodistas pueden presumir de haber estado en todos los partidos del Barça durante las últimas dos décadas. Germán García, voz emblemática de Radio Nacional, es uno de ellos: una referencia absoluta y un histórico del periodismo deportivo español. Hoy, en SPORT, conversamos con él para conocer su trayectoria y sus vivencias.

¿Cuál fue el momento o la persona que despertó en ti la vocación por el periodismo y la narración deportiva?

Quien me inspiró, como a muchos de mi generación, fue José María García. Lo escuchabas todas las noches y pensabas “me encantaría hacer lo que él hace”. Una vez dentro, quien me marcó fue Juan Manuel Gonalo. Era un todoterreno. García, por ejemplo, no sabía narrar. Y Gonzalo presentaba, narraba partidos de la selección y del Real Madrid, y para mí ha sido lo más grande que me he encontrado en esta profesión.

¿Recuerdas tu primera retransmisión en directo? ¿Qué sentiste y qué aprendiste de aquella experiencia?

Lo primero que hice en radio fue en la temporada 81-82 y fue un domingo por la mañana (Radio 4 y Radio Juventud). Era un programa que era estilo Radio Marca por la mañana pero los domingos. Fue un Horta–Canovelles, luego un Badalona–Lloret. También iba al campo de la Grama, que por aquel entonces era de tierra. Esto fue en Radio 4. El primer partido en cadena fue un Terrassa–Calvo Sotelo de Puertollano. El partido estaba en la quiniela y querían un “minuto y resultado”. Yo no sabía qué hacer. Me dijeron: “Solo canta los goles y poco más”.

¿Estabas nervioso?

El primer partido sí, el segundo ya no. Vi que es lo que me gustaba y lo que quería hacer. Puedo dar gracias a Dios de trabajar en lo que quería desde los 8 años. Soy un privilegiado.

¿Se te dio bien desde el primer día?

Me gustaba más la narración que otras cosas. Lógicamente, en 40 años he tenido que hacer mil cosas. Cuando era un crío mi ilusión no era tener un Cinexin, yo quería narrar con jugadores de cartón que hacía en casa.

Tu estilo es muy identificable: ¿cómo definirías tu sello narrativo? ¿En quién te inspirabas?

Yo escuchaba muchas cosas en la radio y muchos narradores. Me encantaba Gaspar Rosety, a pesar de que en la narración era exagerado; me gustaba su tono. También Víctor Hugo Morales. Había que coger un poco de cada uno. También con José Luis Fernández Abajo, que no era mi estilo, pero recuerdo que cuando empezaba me decían que tenía que aprender de todos, lo bueno y lo malo, y a partir de ahí hacerme un estilo personal. Pero para mi el mejor era Miguel Ángel Valdivieso. Mi abuelo lo escuchaba en Radio Peninsular y yo siempre decía: “Quiero acercarme a hacer lo que hace él”. Fue quien más me marcó.

¿Cómo se prepara un narrador para un partido importante? ¿Tienes rituales o rutinas previas?

Lo preparo igual que el primer día. La pasión es la misma. Preparo igual un Barça–PSG que un Barça–Alavés. Es todo muy metódico. Me gusta tener muchos datos a mano cuando narro; sé que muchos no los utilizaré, pero en algún momento puntual siempre los puedo usar. No utilizo redes ni tecnologías, me baso en lo que yo hago, siempre en papel. Soy muy metódico. Es una cosa que me distrae, me divierte y además es mi profesión y mi pasión.

¿Qué partido o momento deportivo te ha marcado más como profesional?

Curiosamente no es de fútbol. Sería muy fácil decirte el gol de Iniesta en Stamford Bridge, el de Messi a Van der Sar en la final de Roma o el de Belletti en 2006 en París. No me voy a quedar con fútbol sino con Juegos Olímpicos. He hecho 7 Juegos Olímpicos y es lo que más me ha gustado (no llegaré al 8 porque estaré jubilado). Me quedo con medallas de atletas españoles como los 200 metros mariposa o la medalla de oro de Mireia Belmonte en Río de Janeiro 2016.

El Mundial de atletismo en 5.000 m de Marta Domínguez (luego salió positivo en dopaje). En waterpolo, la medalla de oro femenina de las últimas Olimpiadas en París, que ganó España: la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos con una gran generación de Bea Ortiz, Paula Leitón y todo ese gran equipo. Me encantó esa transmisión y la viví con mucha pasión. Mis pensamientos se van más al atletismo y natación (o mundiales de atletismo como Usain Bolt en Berlín 2009, eso me encantó) y me gustó mucho más que el fútbol. Pero claro, cantarle todos los goles a Messi (literalmente, ¡no me he dejado ni uno!) puedo presumir de ello porque le vi debutar y lo vi cuando se fue.

¿Te has perdido algún partido?

Podría contarlos con los dedos de las manos. Un Barça–Wisła Cracovia de fase previa de Champions que no pude ir porque me pilló en unos Juegos Olímpicos, o un Valencia–Barça que me pilló con un catarro y me levanté fatal por la mañana. Igual alguno más, pero ahora mismo no caigo. Nunca he perdido un vuelo. Una vez sí recuerdo que un enlace no llegó y me tuve que ir a la radio.

En Stamford Bridge tengo que reconocer que lo perdí todo y me salió la pasión. No soy un narrador de bufanda, porque ni quiero ni puedo. Hago una transmisión a nivel nacional y no puedo tener tendencias (salvo Copa de Europa), pero trabajo en una radio nacional. Puedo cantar igual un gol de Julián Álvarez en un Barça–Atlético que un gol de Rashford, porque no narro para una parroquia en concreto. No narro para el barcelonismo como hacen RAC1 o Catalunya Ràdio (que es lo normal). No puedo ni quiero hacerlo, soy un profesional y me debo a ello. Aunque debo reconocer que en Stamford Bridge dije barbaridades en antena (“¡Viva Fuentealbilla y la madre que me parió!”), pero porque era un equipo español contra un inglés.

¿Ha cambiado la esencia del periodismo deportivo con las redes sociales y el consumo inmediato?

La evolución ha sido tremenda para los veteranos. Cuando veo lo que hay hoy en día me acuerdo de mis maestros; los pongo yo aquí y se vuelven locos. Antes salías a la calle a buscar la noticia y ahora te llega. Íbamos cada día al entrenamiento del Barça a sacar cosas. Ahora es todo muy instantáneo; para muchas cosas para bien, pero para mal se tergiversan muchas cosas.

Ahora narrando en la radio nos graban. Que estemos más pendientes de grabar un vídeo y ponerlo rápidamente en Twitter no me gusta. Se ha perdido la esencia. ¡La radio era imaginación! Ahora resulta que los que salimos en radio nos conocen en todas partes porque salimos en las redes sociales, pero a mí no me gusta. Una cosa es radio y la otra es tele: son dos cosas distintas.

Cuando tú conduces en el coche, no quieres que el narrador te diga “¡Mira, mira!” porque yo estoy en el coche. Me lo tiene que explicar el narrador. Otra cosa que me saca de quicio es cuando tienes a 200 comentaristas y todos hablan a la vez. Yo pienso: “¿No veis que os estáis pisando y la gente no escucha nada?”. Hablan muchos a la vez porque cada uno quiere decir lo suyo. ¡Oye, escucha primero lo que dice uno y luego lo rebates! Escucho muchos programas nacionales en los que hablan mil a la vez y no me gusta.

¿Qué errores ves más a menudo en las nuevas generaciones de periodistas deportivos?

Creer que lo saben todo. Es el error más grande que veo en las nuevas generaciones. Tienen más facilidades que las que tuve yo porque no tenía tantos medios, pero no puedes venir a un sitio y decir que lo sabes todo, porque no lo digo ni yo habiendo hecho millones de narraciones. Yo sigo escuchando lo que dice todo el mundo y aprendiendo día a día.

Vienen becarios y parece que lo sepan todo. No hay que enseñarles nada… Luego los pones delante del micro y dices: “¿Ves como no lo sabes todo?”. Me he encontrado muchos así.

¿Se ha perdido el respeto? ¿Ya no le hablan de usted?

Totalmente. No solo el respeto: a nivel general en la sociedad se ha perdido la educación. Uno de mis jefes, Juan Manuel Soriano, cuando veía una cosa mal hecha me decía: “García, ¡se ha perdido la prosodia!”. Y yo ahora digo: “Se ha perdido la educación”. No solo en la profesión, sino en la sociedad. Hoy en día entras a un sitio, saludas y nadie te responde. Es un tema global. No cuesta nada ser educado.

¿Cómo cuidas la voz, que es tu herramienta de trabajo?

Intento cuidarla. Leche caliente con miel y con un poco de limón. Lo he hecho toda mi vida. No siempre estás al 100% y muchas veces estás congestionado y no te sale la voz, pero es un tema sagrado. Lo cuido mucho.

¿Cómo ves el futuro de la narración deportiva en la radio pública?

El nivel que demuestran los jóvenes a nivel global es bueno. Los nuevos que empiezan lo hacen muy bien y tienen ganas de narrar porque hemos dejado una “llavor” y la quieren aprovechar. Igual que en la época de Puyal dejó una impronta muy grande en la narración deportiva y salieron muchos de ahí. Dejó huella con el catalán correcto.

Si hoy empezaras de cero, ¿volverías a elegir el periodismo?

Volvería a hacer lo que hago porque soy un privilegiado. En mi colegio, La Salle, cuando era pequeño me preguntaban qué quería ser y yo decía “locutor de radio”. Ahora, viendo cómo está el panorama, te diría que no. Tristemente no. Ahora se hace de todo. Ya no hay radio, tele o periódico: al periodista le hacen hacer de todo, es el hombre orquesta. Prevalece antes la llegada de un vídeo de Laporta que lo que haya dicho Laporta. Muchas veces grabo a Laporta y me dicen: “¿Tienes la imagen?”. Y yo pienso: “No, ¿qué más da?”. En mi época lo importante era que se escucharan bien las declaraciones y ahora lo que importa es “ver la llegada de Laporta en imágenes”. Vamos por mal camino. La radio tiene que cuidar el sonido. ¡Yo trabajo en la radio!

¿Qué consejo le darías al Germán García joven?

El primer consejo lo cumplí: ser constante y dedicarme en cuerpo y alma. Supongo que me gustaría tener esta facilidad que tienen los plumillas en prensa escrita (como Ramon Besa, Iván San Antonio, etc.) para cambiar la crónica a última hora. Le diría: “Germán, aprende a hacer lo que hace esta gente de prensa escrita”. Es increíble la rapidez con la que todo puede cambiar y la habilidad que tienen los periodistas de prensa escrita para cambiarlo todo en 5 minutos. Creo que tiene más mérito incluso que lo que hacemos nosotros.