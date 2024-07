Gerardo Martino: "Con Jordi Alba es como jugar con un 10 de lateral"

Gerardo 'Tata' Martino, entrenador del Inter Miami de la MLS estadounidense, elogió este sábado al español Jordi Alba, clave en la victoria por 0-2 de su equipo ante el Puebla en la Leagues Cup. "La banda la hace él. La profundidad la da él. No es que nos saltemos fases del juego con él sino que simplemente la realidad es que con Jordi es como jugar con un número 10 de lateral izquierdo", dijo en una rueda de prensa

"La pelota sale limpia, sabe cómo encontrarla baja, cómo encontrarla alta... Y después asiste, que debe ser de los mejores asistidores de la liga. Sí, claro, es una ventaja. Pero, bueno, la trayectoria de él no más invita a pensar que es una ventaja jugar con él", añadió.

El técnico también definió a Alba como un lateral "de muchísima jerarquía". Jordi conectó con el también exazulgrana Luis Suárez y dio la asistencia para el uruguayo en el segundo gol del Inter Miami. El primer tanto de los de Florida lo marcó el paraguayo Matías Rojas.

Martino quiere sumar títulos en Miami

Todavía sin Lionel Messi por lesión, el Inter Miami inició así con buen pie la defensa del título de la Leagues Cup que conquistó en 2023. En este sentido, Martino consideró que su equipo tiene el potencial para ser competitivo y luchar por la victoria tanto en la Leagues Cup como en la MLS, donde es líder de la Conferencia Este. "Creo que tenemos la obligación de pelear los dos torneos pero no porque hayamos ganado este torneo el año pasado sino porque los dos torneos no se juegan al mismo tiempo", afirmó.

"No hay ningún motivo como para no aspirar a protagonizar este torneo que empezó hoy para nosotros hasta las últimas consecuencias. Después veremos si nos da o no (...), pero no veo ningún motivo como para que nosotros no lo intentemos", agregó.

