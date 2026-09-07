Gerard Piqué retrata a un seguidor en su cuenta de Tiktok: "Solamente hay una forma de que el Barça gane"

Gerard Piqué ha querido reivindicar la imagen del Barça en sus redes sociales. El excapitán es un culé de médula y siempre aparece en debates sobre Barça y Madrid. Esta vez, quiso entrar a responder a un usuario de Tiktok, en el que le recriminaba al Barça la forma de ganar.

"Solamente hay una forma de que el Barça gane, y es jugando bien al fútbol", decía Piqué a través de su cuenta de Tiktok. El excentral no dudó en responder, recordando su etapa en el club, en la que ganó 36 títulos oficiales durante su carrera profesional.

"Hemos ganado muchas ligas, muchas Champions, muchos tripletes, jugando muy bien al fútbol. Así que, siempre habéis sacado mucho el tema de los árbitros. Te recuerdo la final de la Champions contra la Juventus, el gol de Mijatovic (1998), era ilegal", recordaba.

Las finales de Lisboa y Milán

Gerard Piqué, además, quiso recordar dos finales polémicas: las del Real Madrid contra el Atleti, tanto la de Lisboa 2014 como la de Milan 2016. Fueron especialmente dolorosas para el Atleti porque perdió ambas, y además hubo jugadas arbitrales discutidas.

"O dos de las finales del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, el gol de Sergio Ramos es en fuera de juego, así que, errores arbitrales hay muchos normalmente. Históricamente, siempre han estado un poco más a favor del Real Madrid. Así que nada, por lo demás, espero que estés bien y disfruta de tu día", decía en respuesta a un usuario de Tiktok, a quien le deseaba un feliz lunes.

El Atlético se puso 1-0 en el minuto 36 con un gol de Diego Godín. Aguantó prácticamente todo el partido y llegó al descuento ganando. En el minuto 93, Sergio Ramos marcó de cabeza el 1-1, mandando la final a la prórroga. Después el Madrid se impuso 4-1 con goles de Bale, Marcelo y Cristiano.

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Dos años después, otra vez los mismos. Ramos volvió a marcar, esta vez en el minuto 15 (en posición dudosa). El Atlético tuvo una oportunidad enorme para empatar nada más empezar la segunda parte: Griezmann lanzó un penalti al larguero. Pero el Atleti siguió insistiendo y Carrasco empató en el minuto 79. El 1-1 se mantuvo durante la prórroga y se llegó a los penaltis.