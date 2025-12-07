Gerard Piqué: "El Barça es candidato a todo, también en Europa"

Gerard Piqué será uno de los protagonistas de Moeve Fútbol Zone este lunes (a las 20h). El exfutbolista del Barça nos concede una entrevista exclusiva en la que habla claro sobre la situación actual del conjunto blaugrana, los riesgos que toma el equipo de Flick, los jugadores que más le están sorprendiendo de la Liga o la temporada del Andorra.

Cuestionado por la temporada del Barça, Piqué es rotundo: "Creo que ha habido mucho más ruido que lo que de verdad está sucediendo en el terreno de juego. Están en la línea de lo que vimos el año pasado. Un equipo muy ofensivo, tomando muchos riesgos, pero a la vez dando mucho espectáculo, que al final es lo que la gente quiere, metiendo muchos goles y también encajando como es evidente con el planteamiento de Flick. Creo que es candidato a todo".

Flick, en el banquillo durante el Betis-Barça en La Cartuja / VALENTI ENRICH

"¿También en Europa? Sí, ¿por qué no? Es evidente que en Europa ahora mismo hay proyectos muy potentes y que tiene pinta que más temprano que tarde acabarán ganando la Champions. El arsenal, por ejemplo o el PSG, que ya la ganó el año pasado. A eso añádele el Real Madrid de turno o el Bayern, que con Kompany creo que ha subido el nivel, así que bueno, obviamente será complicado", añade el exjugador blaugrana.

En este momento, el Barça lidera LaLiga a pesar de haber tenido tramos de más dudas en el inicio del curso y de haber caído en el Clásico ante el Madrid. Los de Flick supieron levantarse y ahora mismo tienen 4 puntos de ventaja sobre los blancos, que tienen un partido menos. En Champions League, ahora mismo ocupan la posición número 18, por lo que tendrían que jugar la ronda eliminatoria, aunque todavía tienen opciones de meterse en el top 8.

Recuerda que podrás ver la entrevista completa este lunes día 8 de diciembre a las 20 horas en todas las redes sociales de SPORT y en nuestra web, en un nuevo capítulo de Moeve Fútbol Zone en el que también repasaremos la actualidad deportiva y todo lo que ha ocurrido en el fútbol español.