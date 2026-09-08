Gerard Piqué: "Mi abuelo me hizo socio del Barça al nacer, y me inculcó esta pasión y este barcelonismo, toda la familia somos muy culés. El contexto ayuda mucho, y la familia es clave para tener éxito y tener una carrera larga y exitosa"

El 5 de noviembre de 2022 será un día que jamás olvidará Gerard Piqué, ya que disputó su último partido con la camiseta del FC Barcelona y como futbolista profesional ante el Almería en el Spotify Camp Nou. El exfutbolista colgó las botas a mitad de temporada, lo que sorprendió a la mayoría de los aficionados del conjunto azulgrana.

El barcelonés anunció su retirada del fútbol profesional a través de sus redes sociales con un emotivo vídeo. "Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será".

Cuando el futbolista alcanzó los 600 partidos con la camiseta azulgrana, el Barça le entrevistó en el Museo del Barça con el objetivo de conocer más de cerca su trayectoria y recordar algunos de los momentos más destacados entre sus 600 partidos, entre otros temas.

Piqué comentó cómo vivió su regreso en 2009: "Era cumplir un sueño. El sueño. Haberme marchado con 17 años, pero volver con 21... me quedaba mucha carrera y era el paso definitivo para quedarme aquí, intentar hacer carrera y retirarme aquí. No me imaginaba todo lo que vendría después".

No tuvo dudas en reconocer que uno de los partidos que jamás olvidará fue el 2-6, debido a que "conseguimos uno de los resultados más icónicos de la historia, marcando uno de mis goles preferidos en mi primer Clásico en el Santiago Bernabéu". También, el 5-0: "Fue una bofetada importante de cara a sus expectativas de la temporada".

Gerard Piqué, haciendo la manita en el Camp Nou / SPORT

Uno de sus mejores amigos dentro del vestuario fue Carles Puyol, quien lo consideró como "un hermano". "Me recibió con los brazos abiertos y la relación que tuvimos desde el principio fue muy buena. Nos complementaban muy bien, hacíamos una pareja de centrales muy buena. Si no fuera por su lesión, hubiésemos jugado más años juntos", reconoció.

Gerard Piqué y Carles Puyol celebrando un título / FC Barcelona

Por otro lado, el central confesó el motivo por el que es tan culé: "Mi abuelo me hizo socio al nacer, y me inculcó esta pasión y este barcelonismo. Toda la familia somos muy culés".

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"El contexto ayuda mucho, y la familia es clave para tener éxito y tener una carrera larga y exitosa. Pasas por momentos buenos y no tan buenos, y tener gente al lado que te ayuda al día a día y están contigo, es muy importante. Me ayudan muchísimo a conseguirlo todo", concluyó.