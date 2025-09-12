Gerard Martín volverá a ser protagonista

Gerard Martín, casualmente, debutó oficialmente en el primer equipo del Barça contra el Valencia. Fue el 17 de agosto del año pasado en Mestalla en la primera jornada de Liga. Lo hizo sustituyendo a Alejandro Balde en el minuto 64. Se convirtió desde entonces en un hombre importante para Hansi Flick y en una de las muchas sorpresas agradables de la temporada. Su rendimiento fue 'in crescendo' y acabó disputando 42 partidos, ganándose la renovación, que firmó en enero, y un dorsal en el primer equipo esta temporada. Luce el '18' de su referente, Jordi Alba.

Durante el verano se especuló con una posible salida, algo que ni el lateral ni Flick se plantearon pese a las dificultades que tenía el club para inscribir al jugador. No pudo disputar los dos primeros partidos de Liga porque no estaba inscrito, pero ya tuvo minutos contra el Rayo Vallecano en la tercera jornada, jugada el 31 de agosto antes del parón de selecciones.

La confianza del técnico alemán en Gerard Martín es total. También de Deco. La dirección deportiva tenía claro que con Balde, Gerard Martín y el joven Jofre Torrents apretando por detrás, tenía bien cubierta la posición de lateral izquierdo. Para demostrar que ni Flick ni Deco se equivocan, el lateral de Esplugues tiene ahora unos partidos por delante. Alejandro Balde cayó lesionado la pasada semana en un entrenamiento en el bíceps femoral y estará unas tres semanas de baja, dejando la banda izquierda de la defensa para Gerard Martín, como ya ocurriera a final del pasado curso.

El catalán fue titular en partidos decisivos como el clásico de Liga en el que se decidió el título o la vuelta de las semifinales de la Champions en Milán ante el Inter, encuentro en el que estuvo algo blando ante Dumfries en la jugada del gol del empate local, pero en el que también repartió dos asistencias. Volverá ahora a ser titular contra el Valencia y también apunta a serlo en el estreno del equipo en la Champions en Newcastle.

Los que lo conocen dicen que ha ganado experiencia y está más que motivado para aprovechar esta nueva oportunidad y triunfar en el equipo de su vida, no queriendo defraudar a un Flick que incluso probó a Gerard Martín en la pretemporada como central izquierdo, posición que ha quedado vacante tras la inesperada marcha de Iñigo Martínez al Al Nassr.