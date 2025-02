Gerard Martín: "Hay mucho trabajo detrás que no se ve"

Viviendo un año de ensueño. En el club de su vida, el que iba a ver de pequeñito con su abuelo. Gerard Martín se ganó en una enorme temporada pasada con el Barça Atlètic de Rafa Márquez y en la pretemporada con el primer equipo mantenerse a las órdenes de Flick. El germano valoró su perfil potente, su actitud y su capacidad defensiva para completar el lateral izquierdo junto a Alejandro Balde. Y acaba de renovar hasta 2028.

El de Sant Andreu de la Barca, que jugó todos los minutos posibles excepto un partido que se perdió por sanción el curso pasado, acumula ya un buen puñado de minutos en la élite. Flick le ha dado la alternativa ya en 20 partidos oficiales esta campaña. Ha logrado dos asistencias de gol. Y, sin duda, ha ide de menos a más, ganando seguridad. Normal teniendo en cuenta el gran salto que supone pasar de Primera RFEF a jugar Champions.

Hay mucho trabajo detrás que no se ve

Martín ha hablado en una entrevista para 'Barça One' y ha explicado cómo está viviendo todos estos cambios en su vida. "Si hace tres años me lo hubieran dicho, no lo habría esperado. No solo debutar con el primer equipo, sino también ir teniendo minutos. Hay mucho trabajo detrás, que no se ve, pero que muchas veces tiene su recompensa. Supongo que Flick ve en mí mucho trabajo y mucho esfuerzo. Cuando hice la pretemporada no sabía si me quedaría o no, pero tenía la certeza de que sí o sí tenía que trabajar mucho y bien. Espero estar aquí el máximo tiempo posible, porque si por mi fuera me quedaría aquí para siempre".

Gerard Martín posa en las oficinas del FC Barcelona tras su renovación / FC BARCELONA

Respecto a su espejo, Gerard asegura que "sé que es muy difícil tener una carrera como la suya, pero mi ídolo y mi referencia es Jordi Alba. Siempre recordaremos aquel pase atrás que hacía cuando aparecía Leo Messi y que siempre salía". Además, recordando cómo creció la temporada pasada de la mano de Rafa Márquez en el Barça Atlètic, el lateral no ha dudado en considerar que "me ayudó mucho y si estoy aquí, en parte, es gracias a él". "Por todo lo que hizo por mí y por cómo me acabó de formar, le estaré siempre agradecido", ha sentenciado.