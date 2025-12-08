Gerard Martín: "Szczesny me dijo que no llorara y que pensase dónde estaba hace dos años"

Si la pasada temporada fue una de las sorpresas en la rotación del FC Barcelona y acabó jugando minutos de mucha calidad en escenarios de máxima exigencia, con ese partido majestuoso en el Giuseppe Meazza como gran exponente de su irrupción, Gerard Martín ha entrado en una nueva dimensión en su segunda campaña en el primer equipo blaugrana.

El de Sant Andreu de la Barca ha salido de inicio en 11 de los 19 partidos que ha disputado (solo se ha perdido dos encuentros y por los problemas con su inscripción) y en los últimos partidos, ante rivales de máxima entidad como Atlético de Madrid o Real Betis, se ha asentado como titular en la demarcación de central izquierdo. Hansi Flick lo ha vuelto a hacer y a 'exprimido' al máximo su plantilla hasta encontrar al relevo de Iñigo Martínez.

Como prueba de la ascendencia adquirida en las últimas semanas, Gerard Martín fue el jugador encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del importante partido de Champions contra el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou. Un partido que, para el defensa catalán, es muy importante porque "no podemos dejarnos más puntos en Europa". "Tenemos que ganar. Estamos en buena dinámica y queremos seguir mejorando", apuntó.

"Jugaré donde decida el entrenador"

Gerard Martín reconoció que se siente "importante" en la plantilla del Barça porque "así me lo transmite Flick con su confianza" y explicó que está "cómodo" tanto en el eje de la zaga como en el lateral izquierdo: "No me siento más de una posición que de otra. En pretemporada, el entrenador me quiso probar un partido de central. Después, por circunstancias, no me tocó hacerlo ahí, aunque iba entrenando como central. No tengo preferencia por ninguna posición, jugaré donde el entrenador decida", dijo para ponerse a disposición del míster.

El joven futbolista reveló que observó a Iñigo Martínez "para ver cómo hacía las cosas el año pasado" como central zurdo. "Al jugar casi siempre de lateral no me había fijado mucho en centrales, pero sí que miré los de nuestro equipo para adaptarme. Iñigo hizo un gran año, es un gran líder. En cosas de vídeo y análisis me he fijado en él para mejorar", añadió.

Gerard Martín también reflexionó sobre el "punto de inflexión" que supuso en su carrera la derrota contra el Inter de Milán y la posterior charla con Wojciech Szczesny. "Me vio jodido y me vino a animar. Me dijo que no llorase, que había hecho un gran partido y que pensase dónde estaba hace dos años. Me dijo que tenía que estar contento y que tuviera la cabeza alta", recordó sobre una conversación desvelada por el portero polaco hace unos días.

"¿A cuatro puntos del Madrid? No significa mucho"

Como no podría ser de otra forma, otro de los temas de la rueda de prensa fue la derrota del Real Madrid contra el Celta de Vigo en el Bernabéu. "Vi el partido, pero tampoco significa mucho. Antes estábamos detrás nosotros. El Villarreal también está apretando, pero nos centramos en lo nuestro", aseguró Gerard Martín al respecto. "¿Si somos favoritos en Liga? No lo sé. Siempre tenemos en la cabeza ganar la Liga, para que no se reduzca la distancia tenemos que ganar todos los partidos", agregó.

No quiso finalizar su atención a los medios el defensa del Barça sin acordarse de sus abuelos. "Tienen un papel muy importante. Desde pequeño estoy muy unido a ellos. Ahora es más complicado, son mayores, pero quiero seguir dándole alegrías", sentenció.