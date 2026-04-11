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Gerard Martín, sustituido por precaución

Gerard Martín, lateral del FC Barcelona, se retiró por precaución en el derbi contra el Espanyol tras sentir molestias en la primera parte, lo que obligó a su entrenador a realizar un cambio táctico

Gerard Martín, en el suelo

Gerard Martín, en el suelo / X

SPORT.es

Gerard Martín dio el susto en el derbi frente al Espanyol y tuvo que abandonar el terreno de juego por precaución al descanso. El lateral izquierdo del FC Barcelona se retiró del césped tras sentir molestias físicas en el tramo final de la primera mitad, obligando a Hansi Flick a mover el banquillo para evitar riesgos mayores en la reanudación del encuentro.

El canterano azulgrana encendió las alarmas en el minuto 38 cuando se retorció de dolor sobre el césped. Los servicios médicos del club entraron rápidamente para atender al futbolista, que pudo completar los primeros cuarenta y cinco minutos pese a la incomodidad del jugador. El futbolista se tocaba la espinilla y el tobillo cuando era atendido en la banda. Sin embargo, el técnico alemán optó por la prudencia y realizó el cambio táctico antes de iniciar el segundo tiempo, dando entrada a Marc Casadó en su lugar.

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Eric Garcia pasó a jugar de central con el cambio y Marc Casadó ocupó el lugar de Eric en el centro del campo.

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