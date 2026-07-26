Impacto Gerard Martín: "Todo lo que hace es perfecto"

El FC Barcelona finalizó la segunda semana de la pretemporada 2026/27 con buenas sensaciones en el partido de entrenamiento contra el CE Europa. El conjunto blaugrana se impuso al cuadro escapulado en un duelo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en el que Hansi Flick pudo probar a todos los jóvenes que ha estado tutelando en los primeros compases de su tercera temporada, pero también a los (pocos) futbolistas del primer equipo que no disputaron el Mundial y se ejercitan a las órdenes del teutón desde el primer día del nuevo curso.

Uno de estos jugadores es Gerard Martín. El de Sant Andreu de la Barca 'explotó' como central la pasada campaña hasta el punto no solo de consolidarse en el once titular del Barça, sino también de modificar los planes de la dirección deportiva blaugrana. Deco afrontaba el presente verano con la voluntad innegociable de fichar a un zaguero y, aunque a día de hoy no se puede descartar que lo acabe haciendo, no se encuentra entre sus prioridades absolutas. Primero, el '9'. Y, a partir de ahí, ya se valorará la posibilidad de efectuar algún otro movimiento.

Gerard Martín, contra el CE Europa / FC Barcelona

Gerard Martín, por su parte, sigue a lo suyo. Aunque el partido contra el Europa fue a puerta cerrada, varios de los afortunados que pudieron seguirlo en directo remarcan que el ex del Cornellà, titular en este primer 'test', estuvo a un gran nivel.

Un jugador del Europa, de hecho, ha verbalizado públicamente que fue el futbolista culé que más le impactó en directo. "A mí me sorprendió mucho. Sinceramente, no falla. Todo lo que hace es perfecto", declaró el mediocentro escapulado Marc Anglès en 'Jijantes'. También destacó a los canteranos Guille Fernández, Ebrima Tunkara y Álex González, una de las revelaciones de la pretemporada.

Gerard Martín, en un entrenamiento de pretemporada / FC Barcelona

Gerard Martín afronta su tercera temporada como futbolista del primer equipo del Barcelona. El primer año de Flick en el banquillo del Spotify Camp Nou fue el de su irrupción, el segundo el de su gran explosión al máximo nivel y en el tercero intentará dar continuidad a su extraordinario rendimiento.

La competencia será máxima. Eric Garcia, Araujo, Christensen... Y la posibilidad de que llegue algún otro perfil zurdo para el eje de la zaga. Si algo ha demostrado Gerard hasta el momento, sin embargo, es que está preparadísimo para dar guerra.