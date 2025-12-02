¡Gerard Martín será el central titular ante el Atlético de Madrid!

Novedades en el once. Gerard Martin será titular y jugará como central ante el Atletico de Madrid después de su gran actuación frente al Alavés, una actuación que dejó muy buenas sensaciones en Hansi Flick. El técnico vio en él un central fiable capaz de igualar en altura y presencia a Sorloth, ya que es un defensor alto, rápido al corte, preciso en la lectura de los desmarques y muy habil en la gestión de la línea del fuera de juego. Además se entiende de maravilla con Cubarsi.

Ayer en SPORT ya contamos que Flick tenía esta idea muy presente y que la estaba valorando seriamente. Ahora, tras varias semanas entrenando como central, Gerard saldrá de inicio en un partido importante que puede confirmar su crecimiento y su peso dentro del equipo. El jugador de Esplugues es uno de los que más ha crecido desde la llegada de Flick. Primero se consolidó como lateral aprovechando las ausencias por lesión de Balde y ahora lo hace como central, donde el entrenador ha encontrado un recambio de enorme valor. Hoy ocupará el lugar de Araujo, que sigue de baja debido a los problemas personales que Flick explicó en rueda de prensa.

La evolución de Gerard Martin muestra claramente la apuesta de Flick por los jóvenes que dan la cara cuando el equipo los necesita. El defensa ha ganado confianza y se nota en cómo se adapta a cualquier rol atrás, lo que lo ha convertido en una pieza importante del once. Ahora, ya asentado en el once, llega listo para un partido de máxima exigencia.