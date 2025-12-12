Gerard Martín regresa a los entrenamientos

El FC Barcelona ha realizado este viernes por la mañana la última sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de recibir el sábado (18:30 horas) a Osasuna, en un encuentro correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. En ella, la principal novedad ha sido el regreso a los entrenamientos de Gerard Martín.

El defensa se ausentó de la sesión matinal del jueves con motivo de una ligera indisposición. Ya recuperado, el '18' blaugrana podrá formar parte de la convocatoria para enfrentarse al cuadro navarro este fin de semana. De hecho, tiene papeletas de volver a formar parte del once inicial como central izquierdo, posición en la que se ha desempeñado notablemente en las últimas citas.

Si bien la alternativa de situar al ex del Cornellà como central zurdo apareció en la gira de pretemporada por Asia, tras el parón internacional de noviembre parece haberse asentado como titular indiscutible en la zaga junto a Pau Cubarsí, pues ha sido titular en cinco de seis enfrentamientos desde la vuelta a la rutina.

Curiosamente, el único día donde no salió desde el inicio fue en la derrota en Londres ante el Chelsea por 3-0, ya que en Stamford Bridge entró en el minuto 79. No obstante, ante Athletic Club, Alavés, Atlético de Madrid, Betis y Eintracht, arrancó desde el inicio, completando los 90 minutos en cuatro ocasiones y aprovechando la abultada victoria en el Estadio de la Cartuja para gestionar sus minutos y descansar.

Flick está encantado con su comportamiento y su rendimiento dentro del terreno de juego, habiéndose convertido en uno de los jugadores más polivalentes de la plantilla junto a Eric Garcia, quien ayer firmó su renovación con el club azulgrana hasta 2031.