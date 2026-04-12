Gerard Martín se queda en el gimnasio y estará disponible ante el Atlético de Madrid

Gerard Martín dio ayer el susto tras tener que ser sustituido al descanso en el derbi entre Barça y Espanyol, pero, tal y como ya contamos en SPORT y confirmó Hansi Flick en rueda de prensa, no sufre ninguna lesión. Su cambio respondió únicamente a una medida de precaución, y en el club reina la tranquilidad respecto a su estado físico.

En la sesión de recuperación de este domingo, el lateral trabajó al margen en el gimnasio para descargar las piernas. La idea es que pueda estar con el grupo en la última sesión antes de viajar y llegar en condiciones al importante partido que el Barça deberá remontar si quiere ser equipo semifinalista de la Champions League.

El técnico Hansi Flick también quiso rebajar la preocupación y se mostró optimista con el estado del central azulgrana: “Creo que no es demasiado grave. Creo que puede jugar el martes”, aseguró. Además, explicó la gestión del equipo tras alinear a dos jugadores importantes como Pedri o Lamine Yamal de inicio: “Hemos gestionado los minutos. El partido era distinto a lo que esperábamos y cambiamos la idea inicial. Hay dos días para recuperarnos. Los jugadores saben cómo hacerlo. Estamos preparados y queremos plantarles cara allí”.

Si no hay contratiempos de última hora, todo apunta a que podrá estar disponible para ser titular ante el Atlético de Madrid. Pese a no poder formar tándem con Cubarsí, que cayó expulsado en el partido de ida, el central apunta a la titularidad en el eje de la defensa

Bernal, aún no

Quien sí cayó lesionado la semana pasada y todavía no se ha reincorporado al trabajo con el grupo es Marc Bernal. En el club mantienen la esperanza de que pueda volver a los entrenamientos una vez pase el partido del martes ante el Atlético de Madrid, ya que no tiene sentido forzar su regreso antes ni asumir riesgos innecesarios para una convocatoria en la que no estaría al cien por cien.

La idea es que se reincorpore el miércoles y comience a preparar el siguiente compromiso liguero, previsto para el día 22 frente al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou.